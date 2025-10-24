Homem mata a ex-companheira e o atual dela após discussão em Ji-Paraná

Publicada em 24/10/2025 às 08h40
De acordo com informações preliminares, o ex-marido, identificado como Oziel, chegou à residência da ex-companheira, Gisellia, e teve uma discussão com o atual companheiro dela, Diego.
Durante a discussão, Oziel sacou de um revólver e atirou na cabeça de Diego. Quando ele caiu ao solo, Gisellia se debruçou para socorrê-lo, momento em que Oziel efetuou três disparos contra ela, atingindo-a na cabeça, tórax e braços. Oziel voltou a recarregar o revólver e efetuou mais disparos. O casal morreu no local antes da chegada do socorro.
Segundo informações iniciais, a motivação do crime estaria relacionada a atritos sobre a guarda do filho do casal, ocorridos durante as situações em que Oziel buscava ou devolvia a criança.
Após o crime, Oziel evadiu-se em seu veículo, um Corolla de cor prata, acompanhado do filho pequeno, deixando a criança na casa de seus pais e pedindo que eles cuidassem dela. Mais tarde, o veículo e arma do crime foram encontrados no Anel Viário de Ji-Paraná, mas Oziel ainda não foi localizado.
Equipes da Polícia Militar e da Perícia Técnica foram acionadas, isolaram a área e iniciaram os trabalhos de apuração.
As circunstâncias detalhadas e a motivação oficial do crime continuam sendo investigadas pela Polícia Civil, que segue em busca do autor dos disparos. Há qualquer momento, mais informações.
