Homem é socorrido em estado grave após ser espancado por grupo criminoso
Publicada em 29/10/2025 às 09h00
 Um homem ainda não identificado foi violentamente espancado por membros de um grupo criminoso na noite desta terça-feira (28), no residencial Pró-Moradia, localizado na Rua Osvaldo Ribeiro, zona Leste de Porto Velho (RO).

De acordo com as primeiras informações apuradas pela equipe de jornalismo do portal de notícias Hora1Rondonia, a vítima teria sido perseguida por cerca de três homens, que o alcançaram e o agrediram com extrema violência utilizando pedaços de madeira. Populares que presenciaram a cena acionaram imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Quando os socorristas chegaram ao local, encontraram o homem bastante lesionado, apresentando diversos hematomas pelo corpo e suspeita de fraturas. Após os primeiros atendimentos ainda no local, a vítima foi encaminhada em estado grave ao pronto-socorro e Hospital João Paulo II, onde recebeu cuidados médicos.

A motivação do espancamento ainda é desconhecida. A Polícia Civil deve iniciar as investigações para identificar os autores e esclarecer as circunstâncias do crime. 

