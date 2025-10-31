Homem é preso por tráfico de drogas após tentativa de fuga em residência

Publicada em 31/10/2025 às 08h50
Patrício L. S., de 34 anos, foi detido na noite de quinta-feira (30) por tráfico de drogas em uma casa localizada na Rua Francisco Barros, no bairro Teixeirão, zona Leste da capital de Rondônia.
A prisão ocorreu durante uma ação do Batalhão de Patrulhamento Tático de Ação e Reação (BPTAR), que se deslocou até o endereço após receber informações sobre a suposta atuação do suspeito no comércio de entorpecentes.
Quando os policiais se aproximaram da residência, o homem tentou fugir pelos fundos do imóvel, mas foi localizado e capturado em seguida. Durante a busca, os militares encontraram uma caixa de isopor contendo 39 porções de drogas — entre maconha, cocaína e crack — além de materiais utilizados no preparo e na venda das substâncias.
Após a apreensão, o suspeito foi conduzido ao Departamento de Flagrantes para as providências cabíveis.
