Homem é preso depois de atacar vizinha a golpes de facão no centro

Publicada em 27/10/2025 às 09h15
O usuário de drogas Júlio B. S., vulgo “Charguinha”, foi preso no domingo (26), por tentativa de homicídio contra uma mulher na Rua Jandaia, bairro Tucumanzal em Porto Velho.
Segundo a PM, o criminoso que é acostumado a causar confusão na localidade por conta do vício, invadiu a residência onde estavam várias pessoas, e sem motivo atacou a vítima com golpes no braço e cabeça, depois fugiu.
Uma equipe do Samu prestou socorro e encaminhou a vítima às pressas ao Hospital João Paulo II, já a PM fez buscas e conseguiu localizar o suspeito em um beco próximo do matagal. O criminoso ainda tentou fugir, e depois de capturado ofereceu resistência e quebrou a porta do camburão da viatura com chutes.
O indivíduo ainda precisou ser levado na UPA sul, devido ter sido atingido com uma facada no tórax durante a briga com a vítima que tentava se defender, depois foi apresentado no Departamento de Flagrantes.
