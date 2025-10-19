Homem é preso com arma após fazer disparos em clube na zona leste
Por pvhnoticias.com.br
Publicada em 19/10/2025 às 10h30
 Um homem foi preso na noite deste sábado (18), acusado de fazer disparos com arma de fogo em um clube na Rua Carlos Rieis, bairro Mariana em Porto Velho.

 Testemunhas contaram que o indivíduo estava se exibindo com a arma e depois começou a atirar para o alto.

Quando equipes da Força Tática chegaram, encontraram o suspeito escondido em uma casa na mesma rua, local onde ele foi preso e um revólver foi apreendido. 

