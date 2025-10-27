Homem é preso após importunar mulheres dentro de ônibus interestadual

Publicada em 27/10/2025 às 08h40
Na madrugada desta segunda-feira, 27, por volta da 1h, a guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de importunação sexual no Terminal Rodoviário de Vilhena.
Duas mulheres relataram que foram vítimas de um passageiro durante uma viagem de ônibus da empresa Eucatur, que saiu da cidade de Juína (MT) com destino a Vilhena (RO).
Conforme as declarações, o suspeito teria se sentado atrás de uma das vítimas e, durante o trajeto, passou as mãos em seu corpo por diversas vezes, mesmo após ser repreendido. A outra passageira contou que acordou durante a viagem e encontrou o homem ao seu lado, trajando apenas cueca, o que lhe causou grande constrangimento.
Um passageiro que presenciou a situação interveio e repreendeu o autor, que cessou as ações. Ao desembarcar em Vilhena, uma das vítimas percebeu que o homem a seguia nas proximidades do terminal e pediu ajuda ao segurança do local, que acionou a Polícia Militar.
Diante das confirmações das vítimas e de testemunhas, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, onde permaneceu à disposição da Justiça.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!