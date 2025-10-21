Homem é preso após esfaquear mulher e roubar moto Biz

Publicada em 21/10/2025 às 13h50
Um homem foi preso na manhã desta terça-feira (21) após esfaquear uma mulher e roubar uma motocicleta Honda Biz. O crime ocorreu na região de Migrantinópolis, sentido Nova Brasilândia D’Oeste. O suspeito foi interceptado pela Polícia Militar, que conseguiu recuperar a motocicleta e conduziu o autor para a Unisp de Nova Brasilândia.
Segundo informações, o indivíduo havia cometido um furto momentos antes na Escola CDA e, logo em seguida, praticou o roubo da moto, utilizando uma faca e desferindo um golpe no braço da vítima.
As investigações apontam que o mesmo suspeito já havia participado de outro roubo ocorrido na última sexta-feira (17), na Avenida Firmozampa com Rua Castanheiras, no Loteamento Jatobá 1, em Rolim de Moura. Na ocasião, dois criminosos — um deles armado com faca — renderam uma mulher e fugiram levando uma Biz. Um dos envolvidos conseguiu escapar a pé, enquanto o outro fugiu com o veículo.
No sábado (18), o grupo PATAMO, com apoio de policiais à paisana, realizou uma força-tarefa e recuperou a motocicleta, além de objetos furtados de uma loja. Três pessoas foram presas naquela operação, mas o quarto envolvido — o homem preso nesta terça — havia conseguido fugir.
Após tentar cometer um novo roubo, a “casa caiu” e ele acabou preso em flagrante pela Polícia Militar.
