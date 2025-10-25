Homem é preso após efetuar nove disparos em direção da esposa
Por pvhnoticias.com.br
Publicada em 25/10/2025 às 11h03
 A tentativa de feminicídio ocorreu na madrugada deste sábado (25), em uma residência na Rua Tamareira, bairro Eletronorte, zona sul de Porto Velho. A vítima foi uma mulher de 47 anos.

 De acordo com a PM, o suspeito efetuou pelo menos nove disparos em direção da esposa que foi baleada na perna, e gritava por socorro dentro do imóvel.

Após arrombar a porta da casa os policiais conseguiram entrar e prender o suspeito que estava com uma pistola calibre .380 furtada, nove capsulas deflagradas e duas intactas. Uma equipe do Samu socorreu a mulher ferida ao Hospital João Paulo II. 

