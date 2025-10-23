Homem é preso após efetuar disparos de arma de fogo em via pública

Publicada em 23/10/2025 às 09h00
Na madrugada desta quarta-feira (22), por volta de 00h30, a Polícia Militar prendeu um homem suspeito de efetuar disparos de arma de fogo nas proximidades do “Bar da Loira”, na Avenida Tancredo Neves, bairro Bom Futuro, em Machadinho D’Oeste.
De acordo com o boletim de ocorrência, a guarnição foi acionada após denúncia de que um indivíduo, aparentemente embriagado, havia efetuado disparos e fugido em um veículo Fiat Uno Mille branco.
Ao chegarem à residência do suspeito, os policiais encontraram o carro na garagem e o homem em frente à casa, trajando apenas roupa íntima e apresentando sinais evidentes de embriaguez. No quintal, foi localizada uma pistola calibre 9mm, marca Taurus, modelo G3C, com uma munição na câmara e dois carregadores vazios no interior do veículo.
Testemunhas relataram que o suspeito chegou ao bar visivelmente alterado, fez um disparo para o alto e apontou a arma em direção às pessoas, causando pânico entre os frequentadores. Ele chegou a retornar ao local, dirigindo o carro sobre a calçada e ameaçando novamente os presentes.
Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão pelos crimes de disparo de arma de fogo em via pública e posse ilegal de arma de uso restrito, conforme os artigos 15 e 16 do Estatuto do Desarmamento.
A arma, munições, carregadores e armas brancas encontradas com o suspeito foram apreendidos e encaminhados, junto com o conduzido, à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.
A Polícia Militar destacou que toda a ação foi conduzida dentro dos princípios da legalidade, necessidade e moderação, visando preservar a segurança dos envolvidos e a ordem pública.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!