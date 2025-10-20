Homem é preso após agredir esposa e ser espancado pela população

Por pvhnoticias.com.br
Publicada em 20/10/2025 às 09h30
Publicada em 20/10/2025 às 09h30
Um homem foi preso na madrugada desta segunda-feira (20), após agredir a esposa e a prima dela em um bar no bairro Cidade Jardim, zona leste em Porto Velho.
Informações apuradas pelo site, dão conta que o suspeito estava no estabelecimento comercial com as duas vítimas, quando a esposa e a prima foram ao banheiro, em seguida o homem descontrolado tentou arrombar a porta para entrar.
Assim que a esposa abriu, foi agredida com um tapa no rosto e a prima dela com soco no olho, depois o agressor foi retirado do local por outros frequentadores e espancado até a chegada da PM.
O suspeito descontrolado ainda resistiu a prisão, sendo necessário o uso da força para imobilização, depois ele foi conduzido ao Departamento de Flagrantes.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!