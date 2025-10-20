Homem é morto com vários tiros em via pública em Vilhena

Publicada em 20/10/2025 às 09h00
Na noite de domingo, 19, um homicídio foi registrado no bairro Parque Industrial Novo Tempo (Setor 19), em Vilhena.
A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência na Avenida Brasília, esquina com a Rua Pernambuco, após denúncia de que um homem havia sido alvejado por disparos de arma de fogo.
No local, os militares encontraram o corpo de Anderson Lucas Brito Rodrigues, caído ao solo, com um ferimento no tórax provocado por disparo de arma de fogo. A Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada e constatou o óbito da vítima.
De acordo com testemunhas, Anderson estava sentado na calçada, em frente a um mercado localizado na Avenida Brasília, esquina com a Rua Paraíba, acompanhado de outro homem, quando um motociclista se aproximou e efetuou diversos disparos contra os dois. O atirador fugiu logo em seguida, tomando rumo ignorado.
As vítimas tentaram correr, mas Anderson foi atingido e caiu na Rua Pernambuco, vindo a óbito no local. O segundo homem conseguiu fugir e não foi localizado até o fechamento da ocorrência.
Durante os trabalhos periciais, foram encontrados oito estojos de munição calibre .380, além de um casaco e uma bicicleta azul, marca Cairu, modelo Gênova, deixados no local, não sendo possível confirmar se pertenciam à vítima.
Após os procedimentos da Perícia Técnica, o corpo foi liberado para a funerária de plantão. A Polícia Militar realizou buscas na tentativa de localizar o autor, mas até o momento, ninguém foi preso.
A Polícia Civil investiga o caso.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!