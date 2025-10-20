Homem é morto a tiros em Governador Jorge Teixeira

Por JaruOnline
Publicada em 20/10/2025 às 09h15
Foi identificado o homem morto a tiros na manhã deste domingo (19) na Linha 617, zona rural de Governador Jorge Teixeira (RO). Trata-se de Wagner Oliveira da Silva, conhecido como “Waguinho”, de 40 anos, que foi candidato a vereador pelo partido Podemos (PODE) nas eleições de 2024.
Segundo informações, o crime teria sido cometido por um parente da vítima, motivado por uma disputa de terras. Waguinho foi atingido por disparos de arma de fogo na região da cabeça e morreu no local.
A Polícia Militar realizou diligências e prendeu o suspeito em Jaru. A arma utilizada no crime foi encontrada posteriormente no distrito de Colina Verde.
A Polícia Civil de Jaru segue investigando o caso.
