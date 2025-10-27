Homem é encontrado morto com tiro ao lado de motocicleta em Distrito

Publicada em 27/10/2025 às 11h06
Na manhã desta segunda-feira (27), um homicídio foi registrado no distrito de Jaru-Uaru, em Jaru. O corpo de um homem foi encontrado caído ao lado de uma motocicleta, apresentando marca de disparo de arma de fogo.
Segundo informações preliminares, o crime teria ocorrido ainda na noite de domingo (26), mas o corpo foi localizado somente nesta manhã por moradores, que acionaram a Polícia Militar. A guarnição do distrito de Tarilândia compareceu ao local e realizou o isolamento da área para preservar possíveis vestígios.
A vítima foi identificada como Eleir Alvernaz. A Perícia Técnica deslocou-se do município de Jaru para realizar os trabalhos periciais e coletar indícios que ajudem a esclarecer a dinâmica do crime.
Até o momento, a motivação do homicídio permanece desconhecida. A Polícia Civil deve instaurar inquérito para investigar o caso e localizar os responsáveis.
