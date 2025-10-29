Homem é detido após desacatar policial em Base da P-TRAN em Vilhena

Por Folha do Sul
Publicada em 29/10/2025 às 08h50
Na manhã de ontem, um homem foi advertido na região central de Vilhena, após xingar e dirigir insultos contra um policial militar. Segundo o registro do caso, o suspeito deixou uma mochila na garagem onde são mantidas as viaturas policiais na base da P-Tran instalada na praça Nossa Senhora Aparecida.
Depois de uma hora, o personagem retornou e perguntou, na recepção, onde estava o objeto. Um sargento da corporação informou que havia guardado a mochila e explicou que, antes de usar a área militar para deixar seus pertences, ele deveria ter pedido autorização.
O militar também argumentou que, diante de ações do crime organizado, que usa algumas pessoas em seus ataques, a mochila poderia conter explosivos em um eventual atentado. A reação do homem às falas do sargento foram um “show de arrogância e desrespeito”, conforme está descrito no BO.
Uma das falas atribuídas ao suspeito, ao se dirigir ao policial, foi a seguinte: “você é funcionário público e essa área é pública, deixo quando quiser, pois não tenho obrigação de dizer a ninguém”. O sargento disse que não era bem assim, pois em qualquer lugar que seja, a pessoa tem que pedir autorização e saber se pode ou não deixar materiais em bases militares.
O homem, então, passou a xingar o PM, dizendo que “você é mal educado, eu chamei várias vezes e você não atendeu, fiquei dez minutos chamando e ninguém atendeu, você é um idiota, devia saber que posso deixar aqui se eu quiser, sim!”. E, em seguida, começou a se comportar de maneira agressiva, irônica e arrogante, desacatando o sargento.
“Incompetente, irresponsável, mentiroso, não sabe trabalhar, é obrigação sua guardar minhas coisas, e ainda é mal-educado” foram outras expressões usadas pelo personagem. O sargento informou que ele chegou na garagem, pegou alguns objetos e saiu em seguida, sem nada dizer; ressaltou que, por se tratar de uma base comunitária, muitas pessoas chegam naquele local esperando alguém, para fazer uma ligação, ou seja, o local tem constância de pessoas que vão até a garagem, mas ninguém pode deixar objetos naquele local, pois é local aberto, e não há como saber o que tem nos volumes.
Mesmo diante das explicações, o suspeito não aceitou ser chamado a atenção e continuou ofendendo o policial. Diante dos fatos, foi lavrado o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em desfavor do acusado, que poderia ter sido preso em flagrante por desacato.
