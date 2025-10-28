Homem é detido após ameaçar moradores e exibir partes íntimas

Publicada em 28/10/2025 às 10h26
Um homem identificado pelo apelido de “Buiu” foi preso pela Polícia Militar nesta segunda-feira (27), em Nova Brasilândia d’Oeste (RO), após ameaçar várias pessoas com uma faca e resistir à abordagem dos policiais.
De acordo com o boletim de ocorrência, as vítimas acionaram a PM informando que o suspeito corria atrás delas com uma faca, dizendo que iria matá-las. Testemunhas também relataram que “Buiu” teria mostrado as partes íntimas a um adolescente, afirmando que pretendia abusar da vítima.
Quando percebeu a chegada da viatura, o homem tentou fugir e se esconder em uma residência, mas foi impedido pelo morador. Durante a abordagem, ele ainda ameaçou lançar uma pedra contra os policiais, sendo necessário o uso de força física e algemas para contê-lo.
Os policiais realizaram buscas pelo terreno, mas a faca utilizada nas ameaças não foi localizada, possivelmente devido à área de matagal. Uma testemunha confirmou ter visto o suspeito armado momentos antes da prisão.
Com o detido, foram encontrados documentos pessoais e um relógio preto, que foram apreendidos. Ele foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!