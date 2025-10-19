Homem é atacado a golpes de facão durante bebedeira na zona leste

Publicada em 19/10/2025 às 10h20
Na noite deste sábado (18), um homem ainda não identificado foi vítima de uma tentativa de homicídio ao ser golpeado várias vezes com um facão dentro de uma residência localizada na Rua Azurita, no residencial Cristal da Calama, zona leste de Porto Velho (RO).
De acordo com informações apuradas no local, a vítima estava consumindo bebidas alcoólicas na companhia do suspeito, quando ambos teriam se desentendido por motivos ainda desconhecidos. Durante a discussão, o agressor se apossou de um facão e passou a desferir diversos golpes contra a vítima, atingindo principalmente os braços e a cabeça. Após o ataque, o suspeito fugiu do local tomando rumo ignorado.
A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar na residência, encontrou o homem caído em meio a uma grande quantidade de sangue. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e prestou os primeiros socorros, encaminhando a vítima em estado gravíssimo para o Hospital e Pronto Socorro João Paulo II. As autoridades seguem investigando o caso e realizando diligências para tentar localizar o autor da tentativa de homicídio.
