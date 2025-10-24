Homem é alvejado a tiros enquanto estava em espetinho na zona leste

Publicada em 24/10/2025 às 09h00
Na noite desta quinta-feira (23), um homem ainda não identificado foi vítima de uma tentativa de homicídio ao ser baleado em frente a uma residência localizada na Rua Tambaqui, bairro Lagoa, zona leste de Porto Velho (RO).
De acordo com informações apuradas, a vítima estava jantando em um espetinho da região quando um carro de modelo não identificado passou lentamente pelo local e parou alguns metros à frente. Ao perceber a movimentação suspeita, o homem reagiu e sacou uma faca que trazia na cintura, momento em que os ocupantes do veículo iniciaram uma série de disparos de arma de fogo em sua direção.
Mesmo ferido, o homem tentou correr para escapar, mas acabou sendo atingido na perna e caiu em frente a outra residência próxima. Após o ataque, os suspeitos fugiram em alta velocidade, tomando rumo ignorado.
Populares que presenciaram a cena acionaram imediatamente a Polícia Militar e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros à vítima. Ele foi encaminhado às pressas para o Hospital e Pronto-Socorro João Paulo II, onde recebeu atendimento médico de emergência.
O local foi isolado pela Polícia Militar para os trabalhos de perícia. O caso agora será investigado pela Delegacia de Homicídios da Polícia Civil, que busca identificar e prender os autores do crime.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!