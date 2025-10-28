Homem com tornozeleira eletrônica é preso após tentar invadir residência
Por Extraderondonia.com.br
Publicada em 28/10/2025 às 10h19
 Suspeito danificou cerca elétrica e portão da casa

Na noite de segunda-feira, 27, um homem foi preso pela Polícia Militar após tentar invadir uma residência localizada no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

O suspeito, que utilizava tornozeleira eletrônica, causou danos ao portão e à cerca elétrica do imóvel.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, o casal de moradores estava sentado na área da casa quando ouviu barulhos e viu o indivíduo encostado na grade.

Temendo pela segurança, o morador se recolheu, mas pouco depois ouviu novos ruídos e flagrou o homem tentando escalar o muro, danificando a cerca elétrica.

Em seguida, o suspeito passou a chutar o portão da garagem até descarrilhá-lo e arremessá-lo contra a calçada. Populares intervieram e ajudaram a conter o invasor até a chegada da polícia, mas ele conseguiu fugir antes da guarnição chegar, ameaçando retornar ao local.

Com base nas características informadas, a Rádio Patrulha localizou o suspeito nas proximidades da Avenida Paraná.

Durante a abordagem, foi confirmado que ele usava tornozeleira eletrônica e apresentava ferimentos na cabeça.

Segundo relato da esposa, o homem havia consumido bebidas alcoólicas desde o meio-dia. Ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado pelos crimes de dano e violação de domicílio. 

Polícia Vilhena
