Homem com tornozeleira eletrônica é preso após tentar invadir residência

Publicada em 28/10/2025 às 10h19
Suspeito danificou cerca elétrica e portão da casa
Na noite de segunda-feira, 27, um homem foi preso pela Polícia Militar após tentar invadir uma residência localizada no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.
O suspeito, que utilizava tornozeleira eletrônica, causou danos ao portão e à cerca elétrica do imóvel.
De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, o casal de moradores estava sentado na área da casa quando ouviu barulhos e viu o indivíduo encostado na grade.
Temendo pela segurança, o morador se recolheu, mas pouco depois ouviu novos ruídos e flagrou o homem tentando escalar o muro, danificando a cerca elétrica.
Em seguida, o suspeito passou a chutar o portão da garagem até descarrilhá-lo e arremessá-lo contra a calçada. Populares intervieram e ajudaram a conter o invasor até a chegada da polícia, mas ele conseguiu fugir antes da guarnição chegar, ameaçando retornar ao local.
Com base nas características informadas, a Rádio Patrulha localizou o suspeito nas proximidades da Avenida Paraná.
Durante a abordagem, foi confirmado que ele usava tornozeleira eletrônica e apresentava ferimentos na cabeça.
Segundo relato da esposa, o homem havia consumido bebidas alcoólicas desde o meio-dia. Ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado pelos crimes de dano e violação de domicílio.
