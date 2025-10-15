Hildon pode frear Mariana e Netto; deputado Fera se comporta como vereador; e Gazola bota a “cabeça para fora”

Publicada em 15/10/2025 às 09h33
Governo Lula começa a demitir ocupantes de cargos indicados por congressistas do centrão
CARO LEITOR, após reunir-se com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB-SP), o ministro do Turismo, Celso Sabino (União Brasil-PA), declarou à imprensa ironicamente que "não dá para ser casado e ter vida de solteiro”. Neste caso, a metáfora direta de Sabino foi em relação aos parlamentares dos partidos da base do governo que votaram contra a MP (medida provisória) do IOF - retirada da pauta na Câmara na última quarta-feira (8). A ordem do presidente Lula (PT-SP) é demitir quem não estiver alinhado ao Palácio do Planalto e o primeiro levantamento mostra que União Brasil, PP, MDB, PSD e Republicanos ocupavam quase 400 indicações de filiados em cargos no governo federal. Isso sem contabilizar indicações de servidores sem filiação partidária para ocupar Funções Gratificadas (FG). O fato é que a cúpula do governo avalia o movimento dos partidos do Centrão visando as eleições de 2026.
Circuito
Contudo, o senador David Alcolumbre (União Brasil-AP) e os deputados federais Arthur Lira (PP-AL) e Hugo Motta (Republicanos-PB) ainda não foram atingidos em suas indicações e deverão ser poupados. Por sua vez, Lira foi chamado para entrar no circuito no sentido de acalmar os ânimos dos parlamentares rebelados.
Mapa
Segundo o levantamento da UOL, o mapa dos cargos dos partidos do Centrão é o seguinte: União Brasil – 119 cargos; MDB – 112 cargos; PSD – 63 cargos; PP – 48 cargos; Republicanos – 36 cargos.
Alerta
Para a cúpula do governo do presidente Lula (PT-SP), as exonerações dos indicados nos espaços de tomada de decisões servem como sinal de alerta político e tentativa de reorganizar a base antes da votação do Orçamento de 2026. A ordem agora é clara: “votou contra, perde o cargo”.
Reorganizar
Falando em reorganizar, o MDB, liderado pelo senador Confúcio Moura (MDB-Ariquemes), reorganiza o partido para enfrentar as urnas nas eleições do próximo ano. Para isso, está com agenda positiva de filiações de lideranças políticas visando preencher a nominada do partido para disputar cadeiras na Câmara de Deputados e Assembleia Legislativa.
Naftalina
Na noite de hoje (15), na sede do MDB em Porto Velho, situada na avenida Elias Gorayeb, 3298 – bairro Liberdade, o partido receberá filiações de novas lideranças para compor a nominata de deputado federal e estadual. Neste caso, o senador Confúcio Moura (MDB-Ariquemes) tenta reorganizar a legenda para espantar o cheiro de naftalina nos quadros partidários.
Intenção
Quem também se reorganiza em Rondônia é o PT do presidente Lula (PT-SP) na intenção de conquistar uma cadeira na Câmara dos Deputados e ampliar a representação partidária no âmbito da Assembleia Legislativa. Atualmente, a legenda em Rondônia não possui representação no Congresso Nacional e detém apenas uma cadeira na ALERO.
Escolhido
O advogado e vice-presidente estadual do PT, Edson Silveira (PT-Porto Velho), foi escolhido para representar a corrente petista interna Articulação — Unidade na Luta (AUNL), na disputa por uma cadeira na Câmara de Deputados.
Articulação
Para quem não sabe, a corrente petista interna Articulação — Unidade na Luta (AUNL), é uma designação adotada a partir de 1993 pela principal tendência interna do Partido dos Trabalhadores (PT). Corresponde à corrente hegemônica no partido desde praticamente sua fundação em 1983, quando era conhecido como Articulação dos 113 ou simplesmente Articulação.
Pretensão
Nos bastidores do poder, o senador Marcos Rogério (PL-Ji-Paraná) brilha os olhinhos e não esconde de ninguém a pretensão de um dia governar os destinos dos rondonienses. Com recall eleitoral para disputar o governo, Rogério assegura que o seu alvo é a reeleição ao Senado.
Manobra
Segundo uma fonte interna do PL, a possível pré-candidatura do deputado Fernando Máximo (União Brasil-Porto Velho) ao governo de Rondônia pelo PL ou Podemos é uma manobra para frear e desarticular a pré-candidatura do ex-prefeito Hildon Chaves (PSDB-Porto Velho) ao governo nas eleições do próximo ano.
Desarticular I
A manobra para frear e desarticular a pré-candidatura do ex-prefeito Hildon Chaves (PSDB-Porto Velho) ao governo nas eleições do próximo ano seria um jogo combinado entre as lideranças do PL e do Podemos. Neste caso, o candidato a governo seria mesmo o senador Marcos Rogério (PL-Ji-Paraná) e o deputado federal Fernando Máximo (União Brasil-Porto Velho) disputaria o Senado.
Desarticular II
Falando em desarticular, o ex-prefeito Hildon Chaves (PSDB-Porto Velho), caso decline da pré-candidatura ao governo para não ficar sem mandato, disputaria uma vaga para deputado federal. Neste caso, a candidatura de Hildon para deputado federal é um fato complicador para a ex-deputada federal Mariana Carvalho (União Brasil-Porto Velho) e Expedito Netto (PSD-Porto Velho).
Aliados
A ex-deputada federal Mariana Carvalho (União Brasil-Porto Velho) e Expedito Netto (PSD-Porto Velho), aliados de outros embates do ex-prefeito Hildon Chaves (PSDB-Porto Velho), devem dormir com um olho aberto caso Hildon decline para uma candidatura a deputado federal.
Dividir
Por que Mariana Carvalho (União Brasil-Porto Velho) e Expedito Netto (PSD-Porto Velho) devem dormir de olho aberto com a possível candidatura de Hildon Chaves para deputado federal? Hildon pode dividir muito e frear Mariana e Netto nas urnas em Porto Velho, principal reduto eleitoral dos três numa disputa por um mandato de deputado federal.
Atacar
É impressionante como o deputado federal Rafael Fera (Podemos-Ariquemes) usa o mandato parlamentar para atacar o deputado estadual Alex Redano (Republicanos-Ariquemes) e a sua esposa, a prefeita de Ariquemes Carla Redano (União Brasil-Ariquemes). É uma prática recorrente desde quando era vereador na capital do Vale do Jamari.
Deslocamento
Rafael Fera (Podemos-Ariquemes), no exercício do mandato de deputado federal, se comporta como vereador de Ariquemes, ou seja, não houve ainda o deslocamento de memória para exercer o cargo relevante de congressista no sentido de promover a defesa de ações concretas para o desenvolvimento socioeconômico de Rondônia.
Crônica
As limitações do deputado federal Rafael Fera (Podemos-Ariquemes) são visíveis na atuação parlamentar quando parte para atacar constantemente o deputado estadual Alex Redano (Republicanos-Ariquemes) e a sua esposa, a prefeita de Ariquemes Carla Redano (União Brasil-Ariquemes). Chega a ser uma agressividade crônica da parte de Fera ao casal Redano.
Reafirmar
Falando em Redano, o deputado estadual Alex Redano (Republicanos-Ariquemes) entrou em contato para reafirmar o seu compromisso de respeito e cordialidade com a imprensa, principalmente quando se propõe a fazer a cobertura de uma sessão solene de homenagem. Redano é um líder político afável, amigo e acolhedor.
Disciplinará
O secretário de Comunicação da Assembleia Legislativa, Alessandro Lubiana, em contato com a coluna, afirmou que disciplinará o acesso da imprensa durante as sessões solenes de homenagem. Lubiana é um perito em comunicação e relações institucionais, em especial, com a imprensa falada, escrita e televisionada.
Oportunidade
Para quem não compreende, a cobertura de uma sessão solene de homenagem pela imprensa é uma oportunidade única para os homenageados, ou seja, serão homenageados duplamente. Em especial, tornar público os feitos do homenageado para receber uma distinta e merecida homenagem.
Gazola
O secretário municipal de Saúde de Porto Velho e pré-candidato a deputado federal, Jaime Gazola (PL-Porto Velho), colocou a cabeça para fora e lançou vídeo nas redes sociais divulgando suas ações à frente da SEMUSA. Gazola recorre às redes sociais para criar engajamento para sua pretensão de conquistar uma cadeira na Câmara dos Deputados nas eleições do próximo ano.
Reforço
Falando em pretensão, o vereador Dr. Gilber (PL-Porto Velho) ganhou reforço na sua pretensão de conquistar uma cadeira na Assembleia Legislativa. O primeiro suplente de vereador do PL, Dione Berto, fechou acordo para apoiar a pretensão de Gilber nas próximas eleições.
Rio Crespo I
Ontem (14), o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO), por votação unânime, confirmou a sentença de primeiro grau que havia julgado improcedente a AIJE por suposta fraude à cota de gênero nas eleições municipais de 2024 no município de Rio Crespo.
Rio Crespo II
A decisão do TRE-RO manteve no cargo os vereadores PEU – Elisana Siriaco do Carmo (mais votada do município) e Diomar Antônio Castoldi, ambos do Partido Progressistas (PP), bem como dos demais candidatos suplentes da legenda no município de Rio Crespo. Quem defendeu a chapa foram os advogados eleitoralistas Juacy Louras e Manoel Verissimo.
Sério
Falando sério, o deputado federal Arthur Lira (PP-AL) não compareceu à votação que derrubou a medida provisória que taxava os “super-ricos”. O ex-presidente da Câmara quer limitar o impacto das demissões. Ele alega ao governo petista que parlamentares podem reconstruir a relação com o presidente Lula (PT-SP).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!