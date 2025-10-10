Hildon otimista para 2026; Daciolo, o novo Múcio Athayde?; e esquerda se anima com Confúcio Moura

Publicada em 10/10/2025 às 08h53
A DESUMANIDADE A SERVIÇO DA IDEOLOGIA AMBIENTALISTA: MILHARES DE PESSOAS SÃO CONDENADAS À ESCURIDÃO
Quanto mais se aproxima a Eco 30, em Belém, quando o Brasil sediará um encontro internacional bilionário, bancado pelos cofres públicos, para prestar contas da nossa situação ambiental a estrangeiros, que já mandam e desmandam na Amazônia, mais aumenta a pressão sobre gente pobre, que vive da terra. E que só quer continuar lutando todos os dias para sobreviver. Os exemplos são inúmeros: a destruição de centenas de dragas e balsas, deixando inúmeras famílias sem nada, inclusive sem onde ter onde morar, porque muitas faziam das estruturas de garimpo a própria casa.
A destruição de casas, locais de criação de gado; retirada da criação, deixando centenas de pessoas no desabrigo e sem nada, porque ninguém é indenizado, como manda a lei, é uma vergonha para um país que ignora sua gente trabalhadora, para ajoelhar-se aos interesses internacionais.
Nas três áreas criadas entre as onze, pelo então governador Confúcio Moura, na 25ª hora do seu segundo mandato, são outro exemplo inacreditável. Centenas de famílias, algumas há décadas suando, produzindo e sobrevivendo, vão perder tudo, para atender também o reclame ideológico do ambientalismo sem gente. Outro terror está ameaçando os pequenos e pobres agricultores do Projeto de Assentamento Jaru Aru, na fronteira da área indígena, conforme denunciam recentemente os deputados Lúcio Mosquini e Laerte Gomes.
Agora, mais uma afronta contra brasileiros pobres está se desenhando, tudo isso em Rondônia. O deputado estadual Ismael Crispin está liderando um movimento para denunciar e buscar alternativas de proteção a pelo menos 3.500 pessoas, homens, mulheres, crianças, bebês, portadores de deficiência, que vão ser expulsos de áreas diferentes em municípios do Estado.
É por isso que Crispin está promovendo uma audiência pública, neste no dia 13, a próxima segunda-feira, a partir das 9h, no plenário da Assembleia Legislativa, para debater mais um absurdo contra quem trabalha na terra. Trata-se da recomendação do Ministério Público Federal, seguida de várias ameaças contra empresa, caso a orientação não seja cumprida, para que a Energisa Rondônia suspenda o fornecimento de energia em áreas de reserva legal, nos assentamentos Galo (em Chupinguaia); Padre Ezequiel (em Mirante da Serra) e Margarida Alves (em Nova União).
Não se trata de sacrificar animais selvagens. Não se trata de proteger vidas, mas sim de destruí-las. Trata-se de uma situação desumana, onde todos os que labutam na terra vão perder tudo, alguns trabalhando no mesmo lugar há muitos anos, sem receber um só centavo de indenização. É a desumanidade a serviço dos grandes interesses, que nada têm a ver com os pobres produtores do Brasil. É uma vergonha, a que estamos sendo submetidos dentro da legalidade, ignorando as pessoas e protegendo ideologias que nada têm a ver com a imensa maioria dos brasileiros! Lamentável!
P0DEMOS SUPERAR OS 3 BILHÕES DE DÓLARES EM EXPORTAÇÕES NESTE ANO. CHINESES SÃO NOSSOS MAIORES CLIENTES
Mesmo com o tarifaço imposto a produtos brasileiros, as exportações de Rondônia não param de crescer. Nossa diferença é que vendemos para múltiplos mercados e não só para o consumidor dos Estados Unidos. Por exemplo: China, Turquia e Espanha são nossos principais compradores. E o que mais vendemos para o exterior? A resposta é: soja, carne bovina, milho, madeira e café. Num vídeo divulgado pela Federação das Indústrias de Rondônia, a Fiero, o superintendente Gilberto Baptista relata, por exemplo, que apenas em agosto, nossas exportações somaram 230 milhões de dólares, enquanto importamos 174 milhões. Nossa balança comercial, apenas naquele mês, foi positiva em 56 milhões de dólares, algo em torno, hoje, de 300 milhões de reais.
No ano, exportamos até agosto nada menos do que 2 bilhões e 276 milhões de dólares, algo em torno de 12 bilhões de reais, enquanto no ano todo de 2024, chegamos a um total exportado de 2 bilhões e 678 milhões de dólares. Faltam ainda quatro meses para as vendas e a soma final dos números, há possibilidade real que batermos nos 3 bilhões, com um crescimento aproximado entre 8 e 10 por cento, claro que em previsões otimistas.
Gilberto Baptista ainda explica, em relação às importações, que produtos derivados do leite, importados por Rondônia, não chegam aqui. Como há facilidade de importação para as empresas que têm endereço no Estado, elas regularizam os produtos no sul e sudeste e os vendem por lá, numa espécie de “importação virtual”. Todos os detalhes sobre nossas exportações e os números positivos que elas representam podem ser acessados através do site da Fiero: https://portal.fiero.org.br/
HILDON INAUGURA NOVA SEDE DO PSDB FALANDO COM OTIMISMO SOBRE SUA CANDIDATURA AO GOVERNO, NO ANO QUE VEM
Já foi um dos partidos mais fortes do Brasil e de Rondônia. Hoje, muito menor, o PSDB quer ser uma espécie de Fênix da nossa política, ressurgindo forte. E com uma possibilidade concreta de ter um dos nomes mais fortes para disputar o Governo do Estado, no ano que vem. Hildon Chaves, que encerrou dois mandatos de sucesso à frente da Prefeitura de Porto Velho, quer ser agora o sucessor de Marcos Rocha. Anda percorrendo o Estado, conversando com lideranças de diferentes partidos e analisando o quadro político, até para escolher um candidato a vice na chapa que ele vai liderar.
Nesta quinta, sob o comando de Hildon, com a participação de tucanos históricos, como Lindomar Carreiro, o Lindomar do Sanduba’s e com a presença da deputada estadual mais votada de Porto Velho, a ex-primeira dama Ieda Chaves, entres vários outros convidados e correligionários, o PSDB inaugurou sua nova sede, na extenso da avenida Farquar, em direção ao bairro Areal. Foi mais um evento para apoiar o nome do atual maior líder dos tucanos em Rondônia, na sua caminhada em direção ao Palácio Rio Madeira/CPA.
Nas entrevistas que concedeu à imprensa que acompanhou o café da manhã de inauguração da nova sede, Hildon falou com otimismo sobre seu projeto, afirmando que está percorrendo todas as regiões do Estado e anda muito satisfeito com o que tem ouvido. Disse que não é, ainda, momento de definições, mas que até o início do ano que vem já terá definido o nome do candidato a vice-governador da sua chapa que, certamente, virá do interior.
CABO DACIOLO QUER SER UM NOVO MÚCIO ATAYDE? ELE AGORA DIZ QUE MORA EM ARIQUEMES E QUER SER SENADOR
Infelizmente, é verdade! O que parecia apenas uma brincadeira ou uma Fake News para fazer rir, torna-se um evento concreto, para tristeza dos rondonienses. O famoso Cabo Daciolo (Benevenuto Daciolo Fonseca dos Santos) transferiu mesmo seu título eleitoral para Rondônia, estando apto a votar na seção 330 em Ariquemes, onde ele se registrou. Segundo certidão eleitoral emitida pelo TSE no dia 6 passado (segunda-feira desta semana), ele declarou domicílio eleitoral em Ariquemes com data de 3 de outubro. O que se ouve e lê em boa parte da mídia rondoniense, é que Daciolo vai se apresentar ao eleitorado rondoniense como candidato ao Senado, em 2026.
Compreende-se agora porque o Cabo Daciolo percorreu microfones e câmeras, em emissoras de Rádio e TV, dias atrás, lançando-se, inicialmente, como candidato à Presidência, novamente. Foi muito bem recebido, deu entrevistas com o mesmo tom religioso de quando participava dos debates presidenciais, sempre antevendo milagres que estariam prestes a acontecer (e que, na vida real, claro que jamais ocorreram!).
Daciolo estaria de olho na imensa maioria do eleitorado evangélico de Rondônia, apto a receber de braços abertos seus discursos apocalípticos. Só que não! Além de evangélico, o eleitor de Rondônia é, em sua maioria, conservador e bem informado. O último aventureiro político de que temos notícia por aqui foi o deputado federal Múcio Atayde, o Homem do Chapéu, eleito no início da década de 80, que distribuiu dinheiro a rodo, elegeu-se e nunca mais pôs os pés no Estado.
ESQUERDA SE ANIMA SOB COMANDO DE CONFÚCIO MOURA E JÁ PROGRAMA MAIS DOIS ENCONTROS ESTADUAIS
A esquerda em Rondônia se anima, depois dos bons resultados de encontros regionais, unindo nada menos do que nove partidos, que começaram em Ariquemes e continuaram em Ji-Paraná, sempre sob o comando do novo líder deste segmento em Rondônia, o senador Confúcio Moura. Com a participação de nomes importantes na nossa política, como o do ex-senador Acir Gurgacz e com a mão do ex-prefeito de Porto Velho, Roberto Sobrinho, na organização dos eventos, o grupo se reúne sob o codinome de “Caminhada da Esperança”, tentando cooptar todos os eleitores que não representam a imensa maioria conservadora e de direita em Rondônia.
PT, PDT, PSB, MDB, PC do B, Rede, Psol e outros pequenos aliados programaram novos encontros ainda para este mês. Dois deles estão agendados. O primeiro no dia 17, sexta-feira da outra semana, em Guajará Mirim. O outro, dia 25, em Cacoal, uma das cidades com o eleitorado mais conservador do Estado. A esquerda quer apresentar um nome para disputar o Governo (não há ainda uma definição sobre isso) e pelo menos dois ao Senado. Acir Gurgacz, caso possa concorrer, é uma das candidaturas certas. A outra deve ser do próprio Confúcio Moura, à reeleição.
Para se ter ideia do desafio eleitoral dos partidos de esquerda, na última eleição presidencial em Rondônia, o presidente Lula, que se elegeu com votos de outras regiões do país, foi menos votado do que o candidato direitista ao Senado, o empresário Jaime Bagattoli. Em compensação, a petista Fátima Cleide foi a quinta mais votada para a Câmara Federal, só ficando fora da bancada eleita por questões de legenda. Ela teve quase 29 mil votos.
GUERRA ÀS ALAGAÇÕES: LÉO MORAES COMEMORA PRIMEIROS BONS RESULTADOS, DEPOIS DE MUITO TRABALHO
Há uma batalha contínua, hora a hora, dia a dia, para que as alagações em Porto Velho diminuam. O prefeito Léo Moraes diz que encara as chuvas, quer resolver pontos históricos de alagamentos (em alguns casos já conseguiu) e atacar todos os focos possíveis, para amenizar a situação que atinge sua cidade, a cada período de chuvas. Que, aliás, está começando. Há avanços concretos: locais que antes ficavam embaixo d’água, como o caso da famosa esquina das avenidas Rio de Janeiro e Rio Madeira, agora têm escoamento das águas em pouco tempo.
Léo comemora que o trabalho coordenado com as equipes nas ações de drenagem, limpeza de canais e ampliação da capacidade de escoamento tem garantido que áreas antes conhecidas pelos transtornos em períodos de chuva hoje apresentem resposta muito mais rápida e eficiente. “O grande diferencial do nosso trabalho é a capacidade de vazão que conseguimos implementar. Em vários pontos onde antes a água ficava represada por horas, hoje ela escoa poucos minutos após o fim da chuva. É resultado de planejamento, técnica e presença constante das nossas equipes”, registra Moraes.
Entre as frentes de trabalho que já apresentam resultados concretos estão os serviços de drenagem profunda nas avenidas Imigrantes, Rio de Janeiro e Raimundo Cantuária, além da limpeza e desobstrução de canais e galerias em diversas regiões da cidade. As ações envolvem a instalação de novas manilhas, ecobueiros, bocas de lobo, poços de visita e a ampliação da rede de drenagem, melhorando a fluidez das águas e a mobilidade urbana.
Léo Moraes reforça que o combate aos alagamentos é uma tarefa contínua e exige o envolvimento de toda a sociedade. “É um desafio histórico que estamos enfrentando com seriedade e resultados concretos. A cidade está melhorando, e isso é fruto de gestão, de planejamento e de amor por Porto Velho. Estamos cuidando da nossa capital para que as famílias tenham mais segurança, conforto e qualidade de vida”, comenta. O Prefeito ainda pede o apoio da população, para não jogar lixo nas vias e canais e comunicando os órgãos municipais sobre possíveis pontos de risco.
RONDONIENSE É O PRIMEIRO A RECEBER MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO EM BIOÉTICA, POR UNIVERSIDADE DE PORTUGAL
O rondoniense Hiran Gallo, que comanda uma das maiores entidades classistas da América Latina – o Conselho Federal de Medicina, CFM, com cerca de 650 mil médicos associados – pouco depois de receber a maior honraria de Porto Velho, a Comenda Madeira-Mamoré, também foi alvo de uma homenagem internacional. Foi o primeiro a receber a Medalha de Honra ao Mérito em Bioética, oferecida pelo Serviço de Bioética da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, em Portugal. Esse prêmio, que passa a ser concedido a partir de 2025 e será entregue a cada dois anos a pesquisadores, professores e gestores com contribuições neste campo do conhecimento.
O médico Hiran Gallo foi surpreendido, quando participava de atividades do Programa de Doutorado em Bioética, mantido pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) em parceria com a Universidade do Porto (UP), quando recebeu o que chamou de “uma homenagem muito significativa para minha trajetória”. Ele acrescentou: “fui o primeiro bioeticista a receber a Medalha de Honra, oferecida pelo Serviço de Bioética da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto”. Personalidade reconhecida em todo o país, Hiran Gallo tem uma ligação forte com os portugueses, principalmente no Porto, onde eventualmente leciona e participa de vários eventos, como convidado especial.
Num texto divulgado pelas redes sociais, Gallo afirma que “pessoalmente, fiquei muito feliz com essa honraria, que se reveste de um sentido muito maior: ela sinaliza que o CFM fez o certo ao investir na educação em bioética e sua escolha continuará a render frutos. Agradeço o apoio recebido pela Plenária e da Diretoria do CFM para dar continuidade a esse projeto, assim como ao brilhante trabalho realizado por funcionários e assessores que têm se desdobrado para que essa iniciativa deixe marcas na história da medicina e da educação no Brasil”.
NA ZONA LESTE, MÉDICOS, DENTISTAS, VETERINÁRIOS, EXAMES: FIMCA DÁ ATENDIMENTO GRÁTIS NA PARÓQUIA SÃO THIAGO MAIOR
Mais uma iniciativa do Grupo Fimca, comandado pela família Carvalho (Dr. Aparício, Dona Sílvia, Maurício e Mariana Carvalho), vai proporcionar atendimento à saúde de dezenas de pessoas, mas também aos seus pets. Médicos, dentistas e equipes de veterinários vão fazer consultas gratuitas, em evento que se realiza neste sábado, dia 11, e no domingo, dia 12, na Associação São Thiago Maior, na zona leste da Capital. Num vídeo divulgado pelas redes sociais, a ex-deputada federal e Magnífica Reitora da Fimca, Mariana Carvalho, convida a comunidade da zona leste a participar da 3ª Edição do Projeto Porto Saúde, que, nos anos anteriores, ajudou um número enorme de pessoas.
A Associação São Thiago Maior (localizada na rua Mané Garrincha, 3154, no bairro Socialista) abre suas portas para mais uma Carvalho – FIMCA, que reúne especialistas de diversas áreas da saúde oferecendo atendimentos gratuitos e orientações à comunidade, explica Mariana. Ela também fez um agradecimento especial ao Padre Enzo Mengano, pela cedência da sede da entidade que ele criou e dirige, para que toda a estrutura da Fimca seja colocada à disposição da população da zona leste.
Além dos atendimentos médicos especializados, com realização de exames, também haverá serviços odontológicos, avaliações e orientações fisioterapêuticas; dispensação e orientação farmacêutica e ainda ações de saúde veterinária, tudo orientado por especialistas da Fimca. “Tudo isso preparado com carinho por uma equipe multidisciplinar, comprometida com o bem-estar da população de Porto Velho”, afirma Mariana Carvalho.
EYDER APOIA MELHORIAS EM ESCOLAS COM INVESTIMENTOS QUE SUPERAM OS 3 MILHÕES E 700 MIL REAIS
Em apenas nove meses de mandato, o deputado estadual Eyder Brasil destinou mais de 3 milhões e 721 mil reais para fortalecer a educação pública em Rondônia. Ao todo, 21 escolas municipais e estaduais receberam reformas estruturais, materiais permanentes e uniformes escolares para estudantes do terceiro ano do ensino médio. Os recursos possibilitaram melhorias que vão desde a renovação de salas de aula até a aquisição de equipamentos essenciais para o dia a dia escolar.
Segundo dados do Censo Escolar 2024, do Inep, Rondônia possui mais de 280 mil alunos matriculados na educação básica, o que evidencia a importância de iniciativas que ampliem a infraestrutura e garantam ambientes de ensino mais adequados. “Nosso foco é oferecer condições dignas de estudo e garantir que cada aluno, seja da capital ou do interior, tenha acesso a uma educação de qualidade. Vamos ampliar esse apoio, levando estrutura e oportunidades a cada vez mais estudantes rondonienses”, destacou Eyder Brasil.
Valorizar a educação, investir pesado na melhoria das escolas, para dar cada vez melhores condições aos nossos estudantes, faz parte das prioridades do mandato do parlamentar. Eyder destacou ainda que planeja ampliar seu trabalho direcionado para escolas municipais e estaduais, com novos investimentos voltados à modernização das instituições. “A intenção – comenta – é levar mais estrutura e oportunidades de ensino a um número cada vez maior de estudantes rondonienses”.
PERGUNTINHA
Você sabia que enquanto o governo brasileiro diz que temos um recorde histórico de emprego, apenas 5,7 por cento (o percentual é real), nesta conta não estão incluídos pelo menos 17 milhões de pessoas que não trabalham e que não são consideradas desempregadas, porque recebem o Bolsa Família?
