Hermínio Coelho se filia ao PRTB e retoma trajetória para a Assembleia Legislativa

Porto Velho, RO – Hermínio Coelho oficializou sua filiação ao PRTB, partido presidido em Rondônia pelo deputado estadual Marcelo Cruz. O ato marcou também o anúncio de sua pré-candidatura a deputado estadual em 2026, sinalizando o retorno de um nome que já exerceu mandatos de vereador, deputado e chegou à presidência da Assembleia Legislativa.
Natural de Petrolina, em Pernambuco, Hermínio construiu sua vida pública em Porto Velho. Chegou à capital rondoniense em 1990, quando começou a trabalhar como cobrador de ônibus. No ano seguinte, foi eleito para a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). Pouco depois, com apoio da CUT, liderou a oposição no Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Urbano e, em 1993, venceu a eleição para presidir o SITETUPERON. Foram três mandatos sucessivos, sempre com votações expressivas, consolidando sua liderança sindical.
A política partidária veio logo em seguida. Filiado ao PT em 1999, Hermínio disputou as primeiras eleições em 2000, alcançando uma vaga de vereador em Porto Velho. Em 2004, foi reeleito e, no biênio 2007/2008, chegou à presidência da Câmara Municipal, posição que manteve também no período seguinte. Em 2010, conquistou 9.846 votos e foi eleito deputado estadual, iniciando sua trajetória na Assembleia Legislativa.
Durante os mandatos, Hermínio concentrou sua atuação em áreas como transporte coletivo, serviços urbanos e defesa dos trabalhadores. Na Câmara Municipal, foi responsável por leis que garantiram a presença de cobradores nos ônibus, proibiram motoristas de acumular funções, fixaram intervalos mínimos entre veículos e exigiram ar-condicionado nos coletivos. Também apresentou a chamada “lei da herança”, permitindo a transferência de permissões de táxi e mototáxi a familiares, e sancionou a gratuidade no transporte para pessoas a partir dos 60 anos.
Outra marca de sua passagem pelo Legislativo municipal foi a mobilização em defesa das famílias em situação de despejo. Em 2010, participou das negociações que evitaram a derrubada de 320 casas na Estrada da Penal, após aprovar lei de desapropriação da área. Também esteve em processos de remanejamento de famílias em bairros de Porto Velho e levou ao orçamento recursos para obras de saúde e infraestrutura, como a implantação de unidade no bairro Aponiã e pavimentação em diferentes regiões da cidade.
Na Assembleia Legislativa, ampliou a pauta. Propôs projetos que revogaram pensões vitalícias de ex-governadores, apresentaram mudanças no Estatuto da Polícia Civil e instituíram normas de segurança em agências bancárias. Parte dessas iniciativas resultou em leis sancionadas e outras foram arquivadas após vetos ou rejeições. Também protocolou requerimentos de audiências públicas sobre saneamento básico, previdência estadual e atuação dos Conselhos Tutelares, além de indicações de obras e benefícios a servidores.
Casado com Fátima Ailia Nogueira de Carvalho e pai de cinco filhos, Hermínio Coelho sempre adotou o lema “Um mandato do Povo” para definir sua atuação. Ao se filiar ao PRTB, volta a colocar seu nome à disposição dos eleitores, resgatando uma trajetória que começou nos ônibus de Porto Velho, passou pelas lutas sindicais e chegou ao comando do Legislativo estadual.
