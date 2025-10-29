Gustavo Mioto esclarece polêmica sobre nova versão de música e elogia apoio de Ana Castela

Publicada em 29/10/2025 às 15h23
Após rumores de que teria regravado Princesa sem a participação de Ana Castela, o cantor Gustavo Mioto esclareceu nas redes sociais que a música não ganhará nova versão. A faixa, lançada em 2024 durante o relacionamento dos dois, será tema da novela vertical Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário, nova produção do Globoplay em que o sertanejo será o protagonista.
“Gente, não existe regravação. A música será tema do casal da novela, que são personagens fictícios. E ainda assim, essa versão não será lançada. A única oficial é a original que vocês conhecem”, escreveu Mioto no X (antigo Twitter).
A canção, considerada por fãs como um “hino do casal”, voltou a repercutir quase um ano após o fim do namoro, encerrado em dezembro do ano passado. Atualmente, Ana Castela vive um relacionamento com o cantor Zé Felipe.
Nos comentários de uma publicação sobre o assunto no Instagram, Ana reagiu com bom humor e elogiou a escolha. “Princesa é linda demais! E não haveria uma outra escolha melhor pra novela. Vai ficar incrível só na voz do Gustavo”, afirmou a artista.
