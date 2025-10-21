Grave acidente deixa duas vítimas fatais próximo à ponte do Rio Leitão

Por Médici online
Publicada em 21/10/2025 às 08h30
Na manhã desta terça-feira, um grave acidente foi registrado nas proximidades da ponte do Rio Leitão, envolvendo uma motocicleta e um veículo de passeio.
De acordo com informações preliminares, o impacto foi intenso, resultando em duas vítimas fatais ainda no local do acidente. Logo após a colisão, o veículo incendiou-se, ficando completamente destruído pelas chamas.
As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas. Mais informações serão divulgadas assim que forem confirmadas pelas autoridades competentes.
