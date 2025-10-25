Grande operação da Polícia Civil prende 20 pessoas em municípios

Publicada em 25/10/2025 às 09h15
Nesta sexta-feira (24), a Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da Delegacia Regional de Ji-Paraná, deflagrou uma operação integrada com o 2º Batalhão da Polícia Militar de Ji-Paraná (2º BPM), resultando na prisão preventiva de 20 pessoas e no cumprimento de diversas ordens de busca domiciliar nos municípios de Ji-Paraná, Cacoal, Jaru, Ouro Preto do Oeste e também na cidade de Fortaleza (CE).
Durante as investigações, a equipe policial identificou que os investigados mantinham vínculos diretos com uma facção criminosa e movimentavam valores superiores a um milhão de reais por ano, oriundos de atividades ilícitas relacionadas ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A movimentação financeira foi comprovada por meio de quebras de sigilo bancário autorizadas judicialmente, que revelaram transferências sistemáticas e ocultação de recursos em contas de terceiros.
Além da análise financeira, a investigação identificou comunicação constante entre membros da facção que atuavam de dentro do sistema prisional e comparsas em liberdade, por meio de interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, o que permitiu mapear toda a estrutura criminosa.
Ao longo das apurações, mais de 40 pessoas já haviam sido presas em fases anteriores da investigação, com apreensão de armas de fogo, drogas e documentos que reforçaram o conjunto probatório do inquérito.
A operação desta sexta-feira representa uma das maiores ações integradas já realizadas na região central de Rondônia, evidenciando a força do trabalho investigativo e a cooperação entre as forças de segurança do Estado.
A Polícia Civil de Rondônia reafirma seu compromisso com o enfrentamento qualificado às organizações criminosas, a desarticulação de redes de tráfico e a defesa da ordem pública e da sociedade rondoniense.
