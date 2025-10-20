Governador e vice ausentes no lançamento da Ponte Binacional; Rogério e Máximo visitam Cassol; e as chuvas não tiram o sono de Léo

Publicada em 20/10/2025 às 09h41
Lula diz que a esquerda não sabe conversar com os evangélicos
CARO LEITOR, o presidente Lula (PT-SP) discursou no 16º Congresso do PCdoB na noite de quinta-feira (16), no centro de convenções Ulysses Guimarães, em Brasília. O presidente se sentou ao lado da ministra da Ciência e Tecnologia e presidente nacional do PCdoB, Luciana Santos (PCdoB-PE). No discurso, Lula cobrou mudanças de postura da esquerda no Brasil, afirmando que o desafio da reconstrução da democracia passa por conseguir fazer com que a mensagem da esquerda seja compreendida pelos eleitores. Neste caso, ele destacou que a esquerda não sabe conversar com os evangélicos. Lula também indicou a possibilidade de disputar a reeleição nas eleições do próximo ano, defendeu a soberania da Venezuela e chamou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) de “figura politicamente grotesca”. Diversas vezes afirmei em colunas pretéritas a necessidade da esquerda atualizar o discurso, em especial, com as redes sociais. A linguagem do discurso ativista do passado não cabe mais no mundo moderno da palma da mão, não dialoga com a sociedade e está muito distante do nível de compreensão do senso comum. 4
Importância
No discurso no 16º Congresso do PCdoB na noite de quinta-feira (16), o presidente Lula (PT-SP) disse: “A gente não tem que dar muita importância para a Faria Lima, nosso discurso é para o povo", afirmou Lula, cobrando "uma linguagem que as pessoas saibam”.
Destino
O presidente Lula (PT-SP) no evento do PCdoB comentou a investida do presidente Donald Trump (Republicanos) na Venezuela, afirmando: “Todo mundo diz que a gente vai transformar o Brasil na Venezuela. O Brasil nunca vai ser a Venezuela, e a Venezuela nunca vai ser o Brasil. Cada um será ele. O que nós defendemos é que o povo venezuelano é dono do seu destino.”
Cobrou
No evento do PCdoB, o presidente Lula (PT-SP) voltou a dizer que os resultados eleitorais da esquerda para a Presidência da República deveriam se refletir na eleição para deputados, criticou o Congresso Nacional e cobrou ao presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB), a cassação do mandato de deputado federal de Eduardo Bolsonaro (PL-SP).
Coxinha
Na sexta-feira (17), durante a reunião do chanceler brasileiro Mauro Vieira com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, o deputado federal licenciado e antipatriota Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Paulo Figueiredo montaram "barraca de coxinha" na porta da Casa Branca. A reunião entre Vieira e Rubio foi um sucesso.
Sucesso
Depois da reunião entre Mauro Vieira e Marco Rubio, os governos do Brasil e dos EUA emitiram nota conjunta falando sobre o sucesso da reunião. O governo do presidente Donald Trump (Republicanos) raramente faz notas conjuntas. Geralmente, só faz com aliados importantes. Na nota, também divulgaram que estão organizando um encontro entre Lula e Trump durante a viagem na Malásia.
STF
A coluna acertou sobre a indicação de Jorge Messias pelo presidente Lula (PT-SP) para compor a corte do Supremo Tribunal Federal (STF). Em face disso, o Bispo Samuel Ferreira, da Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil - aproximadamente 10 vezes maior que a igreja do pastor Silas Malafaia, deu apoio a Lula e à indicação de Messias como novo ministro do STF.
Indicação
Falando em indicação, a grande mídia cobra do presidente Lula (PT-SP) a indicação de uma mulher para compor a corte do Supremo Tribunal Federal (STF). As próximas vagas deverão ser do ministro Gilmar Mendes e da ministra Carmém Lúcia. Não se assuste se Lula indicar a ministra Gleisi Hoffmann para o STF.
Ponte
O lançamento da Ponte Binacional em Guajará-Mirim na sexta-feira (17) foi um sucesso com a presença de autoridades brasileiras, bolivianas, rondonienses, em especial, dos municípios de Guajará-Mirim e Nova Mamoré, com destaque para os anfitriões, o prefeito Fábio Netinho (PP-Guajará-Mirim) e o Professor Doutor Dorosnil Alves (Unir- Guajará-Mirim).
Organizado
O evento foi organizado pelo gabinete do senador Confúcio Moura (MDB-Ariquemes), DNIT Nacional, UNIR – Campus Guajará-Mirim, Prefeitura de Guajará-Mirim e o Consulado Brasil-Bolívia com sede nas cidades coirmãs Guajará-Mirim e Guayaramerín. O auditório da UNIR – Campus Guajará-Mirim ficou pequeno, daí a necessidade da cidade ganhar um anfiteatro.
Ausência
Não passou despercebido pela coluna a ausência ao evento do governador Coronel Marcos Rocha (União Brasil-Porto Velho), do vice-governador Sérgio Gonçalves (União Brasil-Porto Velho), congressistas rondonienses, deputados estaduais e secretários de estados. Além do ex-senador Valdir Raupp (MDB-Rolim de Moura) e da ex-deputada federal Marinha Raupp (MDB-Rolim de Moura).
Falha
Os ausentes ao evento de lançamento da Ponte Binacional em Guajará-Mirim na sexta-feira (17) justificaram à coluna que não foram convidados pelo gabinete do senador Confúcio Moura (MDB-Ariquemes) e demais atores envolvidos na organização do referido evento. Uma falha grande dos organizadores no sentido de reconhecer os atores do passado e do presente envolvidos com uma pauta tão importante para a integração regional Brasil-Bolívia, passando por Rondônia.
Pesquisa
O Instituto Real Time Big Data divulgou na sexta-feira (17) – amplamente divulgada na CNN – a intenção de voto para governador de Rondônia nas eleições de 2026. Contudo, a pesquisa revelou que o senador Marcos Rogério (PL-Ji-Paraná) é o candidato mais competitivo por conta do recall eleitoral de 2022 e a grande surpresa é o crescimento do prefeito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD-Cacoal), na intenção do eleitor rondoniense.
Cenário I
No primeiro cenário do Instituto Real Time Big Data, o senador Marcos Rogério (PL-Ji-Paraná) apresenta 23% e o deputado federal Fernando Máximo (União Brasil-Porto Velho), 21%. Na sequência, o prefeito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD-Cacoal), marca 19%. O ex-prefeito de Porto Velho Hildon Chaves (PSDB-Porto Velho) tem 12%, o senador Confúcio Moura (MDB-Ariquemes), 11% e o ex-candidato a prefeito da capital rondoniense Samuel Costa (Rede-Porto Velho), 2%.
Cenário II
No segundo cenário, o deputado federal Fernando Máximo (União Brasil-Porto Velho) lidera com 25%, contra 20% do prefeito de Cacoal Adailton Fúria (PSD-Cacoal). O senador Jaime Bagatolli (PL-Vilhena) aparece em terceiro com 16% e o ex-prefeito Hildon Chaves (PSDB-Porto Velho), 12%. O senador Confúcio Moura (MDB-Ariquemes) tem 11% e o advogado Samuel Costa (Rede-Porto Velho), 2%.
Aliança
O ex-governador Ivo Cassol (PP-Rolim do Moura), mesmo estando inelegível, pontuou em dois cenários com 20% e 25%, respectivamente. Diante desse percentual, o senador Marcos Rogério (PL-Ji-Paraná) e o deputado federal Fernando Máximo (União Brasil-Porto Velho) visitaram Cassol no final de semana na fazenda Mequéns de sua propriedade no Distrito de Porto Rolim em Alta Floresta D’Oeste no sentido de costurar alianças para 2026.
Tratativas
Falando em aliança, no final de semana, o presidente estadual do PSD em Rondônia, ex-senador Expedito Júnior (PSD-Rolim de Moura), foi convidado pelo governador Coronel Marcos Rocha (União Brasil-Porto Velho) para retomar as tratativas para seu possível ingresso no PSD para disputar uma vaga ao Senado nas eleições de 2026.
Percebeu
O governador Coronel Marcos Rocha (União Brasil-Porto Velho) não tem nada de autista e bobinho, ele percebeu que a direita democrática tradicional procura se reinventar com a candidatura à Presidência da República do governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD-PR). Uma vez filiado ao PSD, Rocha ganha palanque e impulso com Ratinho no território eleitoral rondoniense, como ganhou em 2018 com a candidatura do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ).
Celebrou
Ontem (19), a Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO), sob a presidência do deputado estadual Alex Redano (Republicanos-Ariquemes), celebrou seus 42 anos de existência, com uma programação que uniu cidadania, esporte, educação e lazer. Centenas de pessoas participaram das atividades promovidas pelo Parlamento estadual, em Porto Velho, consolidando a proposta de aproximar o Legislativo da população rondoniense.
Sossegado
Para tristeza da oposição, o prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho) dormiu sossegado na noite de ontem depois do temporal e das pancadas de chuvas na capital. As águas pluviais seguiram seu fluxo e não provocaram enchentes e alagações dos pontos crônicos como antigamente. A coluna parabeniza o “trabalho tatu” do secretário Executivo de Limpeza Urbana, Professor Giovanni Marini (Rede-Porto Velho).
Revelações
O vereador Marcos Combate (Agir-Porto Velho), convocou a imprensa para uma coletiva a partir das 14h de hoje (20), no Hotel Golden Plaza. Combate promete fazer revelações graves em relação à gestão do prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho) frente ao Prédio do Relógio.
Atuação
O vereador Zé Paroca (Avante-Porto Velho) se destaca na atuação parlamentar e nas ações sociais nas franjas urbanas e distritos da capital. Paroca, a cada final de semana, leva alegria para a criançada em comemoração ao Dia das Crianças com distribuição de brinquedos e atividades de lazer.
Sério
Falando sério, o PCdoB é um partido ideologicamente de orientação marxista-leninista, surgiu do racha com o PCB, reivindicou o legado de Josef Stalin, depois adotou a linha maoísta alinhando-se com o Partido Comunista Chinês, ficou famoso pela atuação na Guerrilha do Araguaia, depois se aproximou do Partido Comunista da Albânia e integra a federação partidária com o PT e o PV.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!