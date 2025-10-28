Globo mostra como Bonner vai se despedir e Tralli assumirá o Jornal Nacional

Publicada em 28/10/2025 às 16h19
A TV Globo inicia nesta quinta-feira (30) uma série de mudanças nas principais bancadas de seus telejornais, marcando uma nova fase na emissora. As alterações envolvem o Hora 1, o Jornal Hoje e o Jornal Nacional, com os jornalistas sendo recebidos ao vivo nos estúdios durante as transições de comando.
No encerramento do Hora 1, Roberto Kovalick se despede do noticiário e passa oficialmente o posto a Tiago Scheuer, que assume a apresentação a partir de sexta-feira (31). No mesmo dia, César Tralli encerra seu ciclo à frente do Jornal Hoje e entrega a bancada para Kovalick, que estreia no telejornal no dia seguinte.
A sexta-feira (31) também será marcada por uma das mudanças mais aguardadas: William Bonner deixará a bancada do Jornal Nacional após o fim da edição. Ele e Renata Vasconcellos receberão César Tralli ao vivo no estúdio, em um momento simbólico de transição.
A partir de segunda-feira, 3 de novembro, Tralli passa a dividir a apresentação do JN com Renata, consolidando a nova configuração dos telejornais da emissora.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!