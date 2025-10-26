Gislaine Lebrinha preside sessão solene em homenagem aos pioneiros e lideranças de Costa Marques

Publicada em 26/10/2025 às 10h19
Deputada Gislaine Lebrinha (União Brasil) (Fotos: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO)
A deputada Gislaine Lebrinha (União Brasil) presidiu na quinta-feira (23), na comunidade do Forte Príncipe da Beira, em Costa Marques, sessão solene para entrega de honrarias pelos relevantes serviços prestados que foram essenciais para o desenvolvimento do município e de toda aquela região que faz fronteira com a Bolívia.
Sessão Solene para entrega de honrarias (Fotos: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO)
A solenidade, de acordo com a deputada, é uma forma de agradecer as pessoas que ajudaram do desenvolvimento da comunidade, seja por ações públicas ou privadas. “A história de Costa Marques e região se confunde com a história de algumas dessas pessoas e estas honrarias são o reconhecimento do estado de Rondônia, por meio da Assembleia Legislativa, por tudo o que fizeram e continuam fazendo pelo município e pela região”, disse Lebrinha.
Deputada Gislaine Lebrinha durante a sessão solene (Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO)
A sessão solene contou com a presença da população de Costa Marques e de personalidade do município de San Joaquin, do estado (Departamento) Boliviano do Beni e precedeu audiência pública também promovida pela deputada Lebrinha, que discutiu a viabilidade da implantação de uma balsa para a interligação do município de Costa Marques com o município de San Joaquin, na Bolívia.
Sessão solene para entrega de honrarias (Fotos: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO)
Fotos: Thyago Lorentz
