Gazin Porto Velho e Sport Genus fazem rodada dupla, com uma vitória para cada lado

Jogos do Rondoniense Sub15 e Sub-17 movimentaram os estádios da capital e do interior, com várias partidas e bastantes gols, no interior do estado, no Aglair Tonelli o Rolim de Moura venceu a equipe do Atlético Cacoal por 3 a 2 pelo Sub-15. No Sub-17 o Atlético Cacoal também foi derrotado dessa vez pelo Ji-Paraná, o Galo da Br venceu por 5 a 1.
O estádio Aluízio Ferreira também recebeu dois jogos para o dérby entre Gazin Porto Velho e Sport Genus, no primeiro confronto pelo Rondoniense Sub-15 a garotada do Gazin Porto Velho levou a melhor vencendo o time grená. Gazin Porto Velho 2 Sport Genus 0. Na segunda partida pelo Rondoniense Sub-17 melhor para os garotos do Sport Genus, Gazin Porto Velho 0 Sport Genus 3.
Essa foi a segunda rodada das duas competições, Rondoniense Sub-15 e Rondoniense Sub-17, no próximo fim de semana acontece a terceiros rodada com vários jogos, oportunidade para os torcedores verem e torcer pelos jovens talentos de Rondônia. Lembrando que ao final das competições os melhores atletas devem representar estado em dois amistosos entre as seleções de Rondônia e a seleção do Estado do Acre.
Foto: Josiel Silva
