Gazin Porto Velho é campeão do Metropolitano de Futebol Feminino Sub-17

Publicada em 13/10/2025 às 09h18
A primeira decisão do Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa foi bastante movimentada, Gazin Porto Velho e Brazuca disputaram cada bola, início típico de final de campeonato. O Brazuca pressionou a saída do Gazin Porto Velho nos primeiros minutos impondo bastante dificuldades ao time das meninas da Locomotiva. Mas a partir dos 15 minutos o favorito Gazin Porto Velho começou a dominar as ações e chegar mais perto do gol e logo aos 20 minutos numa cobrança de escanteio a bola passou por todos na área e foi parar no fundo do gol do Brazuca, Ana Clara bateu forte rasteiro abrindo o placar com gol olímpico, "foi meu primeiro gol olímpico e to muito feliz por ter marcado, meu gol garantiu o título" comemorou Ana Clara. No fim do primeiro tempo o Gazin Porto Velho chegou a marcar mais um gol, mas a arbitragem marcou impedimento.
Na etapa final a partida continuou eletrizante, com o Gazin Porto Velho buscando definir a partida e o Brazuca tentando o empate nos contra ataques, mas quem chegou perto do gol foi as meninas da Locomotiva, mas por duas vezes a bola bateu na trave. Mas o 1 a 0 foi suficiente para o título, foi só o árbitro Angleison Marcos Monteiro apitar o final da partida para o Gazin Porto Velho comemorar o título, "eu to muito emocionado, perdi minha esposa a 25 dias e ela queria estar aqui com a gente, esse título é dela, campanha linda invicta e com 100% de aproveitamento dedico o título a ela" declarou o técnico Ivan do Gazin Porto Velho.
A comandante do Brazuca parabenizou o time e se disse orgulhosa da campanha, "estou muito orgulhosa de ter chegado aqui nessa final, as meninas se dedicaram fizeram uma bela partida e acabamos perdendo o título por um detalhe, mas termino essa competição muito feliz e orgulhosa do meu time" frisou Elen.
O Gazin Porto Velho conquistou o título de Campeão do Metropolitando de Futebol Feminino Sub-17 de forma invicta e ainda levou o prêmio de melhor goleira e revelação da competição, a artilheira foi a atacante Ketlen do Brazuca. O presidente da Federação de Futebol do Estado de Rondônia, prestígiou a final e comemorou as conquistas do futebol de Rondônia, "estamos vivendo um belo momento, temos participação garantida em 13 competiçoes do futebol profissional no cenário nacional e com o futebol de base ocupando seu espaço de destaque, essa competição feminina foi maravilhosa, o futebol feminino tem vez e tem o respeito da CBF e claro federação, aqui pelo menos 4, 5 ou até seis atletas tem um grande futuro no futebol, vamos seguir trabalhando como sempre fizemos pra nosso futebol continuar vivendo grandes emoçoes, conquistando destaque e se fortalecendo" comemorou Heitor Costa.
