Gazin Porto Velho e Brazuca fazem primeira final do Centro de Desenvolvimento do Futebol

Publicada em 07/10/2025 às 15h29
O próximo sabado é o da da grande final do Metropolitano de Futebol Feminino, primeira competição oficial do Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa, a decisão será entre duas equipes da capital, de um lado e com o favoritismo o Gazin Porto Velho, com 100% de aproveitamento, diante do Brazuca que só perdeu uma partida e foi justamente para o Gazin Porto Velho, no dia 27 de setembro.
Agora as duas equipes voltam a se enfrentar dessa vez valendo o título de primeiro campeão do CDF - Heitor Costa, a final entre Gazin Porto Velho e Brazuca acontece a partir das 16h30. Até a final o Gazin Porto Velho venceu quatro partidas e marcou 15 gols e não sofreu nenhum gol. Já Brazuca fez quatro partidas com um empate, uma derrota e duas vitórias com nove gols marcados e quatros gols sofridos.
O Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa está localizado na Br 364 10km sentido Rio Branco, próximo à Universidade Federal de Rondônia e ao antigo Motoclube.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!