“Garimpeiro não é bandido”, afirma deputado Marcelo Cruz em reunião sobre o futuro do garimpo no Baixo Madeira

O deputado estadual Marcelo Cruz (PRTB) reafirmou, nesta quarta-feira, sua defesa em favor dos garimpeiros e da mineração responsável em Rondônia. Em reunião realizada em seu gabinete com o presidente da Associação Minacoop, Edvaldo Lopes, e o advogado Rodrigo Nestor, o parlamentar destacou que é preciso tratar o garimpo com seriedade, diálogo e responsabilidade social.
Segundo Marcelo, milhares de famílias ribeirinhas vivem da extração mineral no Baixo Madeira, muitas delas utilizando pequenas embarcações como único meio de sustento. Para ele, não se pode criminalizar trabalhadores que buscam sobreviver dessa atividade.
“Garimpeiro não é bandido. São pais de família, trabalhadores que precisam de oportunidade e de respeito. O nosso papel é buscar meios de garantir o licenciamento ambiental e criar condições para que exerçam a atividade de forma regular e sustentável”, declarou o deputado.
Durante a reunião, foram tratados pontos centrais como:
Licenciamento ambiental para a extração mineral na região, diminuindo a insegurança jurídica;
Apoio às comunidades ribeirinhas que dependem do garimpo para subsistência;
Um olhar humano e social, reconhecendo que a atividade é, para muitos, a única forma de resistência econômica.
Marcelo ressaltou que o desafio é encontrar o equilíbrio entre desenvolvimento econômico, responsabilidade ambiental e justiça social, sem deixar de lado aqueles que, historicamente, têm sido invisibilizados nas políticas públicas.
“Estamos ao lado do povo que trabalha. Vamos seguir debatendo com coragem para que Rondônia tenha regras claras, garimpo legal e condições dignas para quem depende dessa atividade”, concluiu o parlamentar.
