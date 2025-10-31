Galvão Bueno retorna à TV para narrar a Copa do Mundo no SBT ao lado de Tiago Leifert

Publicada em 31/10/2025 às 11h03
O SBT confirmou que transmitirá a Copa do Mundo de 2026 em parceria com a N Sports, empresa da qual Galvão Bueno é sócio. O acordo prevê a exibição de 32 partidas nos canais das duas companhias, incluindo todos os jogos da Seleção Brasileira.
A grande novidade é o retorno de Galvão Bueno à narração de Copas do Mundo, agora em uma parceria inédita com o SBT. “É uma emoção que se renova a cada Copa”, declarou o narrador. Ele dividirá a cobertura com Tiago Leifert, que também fará parte da equipe de transmissão. “Vamos surpreender, tenho certeza”, afirmou o apresentador.
A operação funcionará em modelo simulcast — com a mesma transmissão na TV aberta e na TV por assinatura — e será realizada por uma equipe única. Segundo Daniela Abravanel Beyruti, presidente do SBT, o objetivo é oferecer “uma transmissão emocionante, leve e próxima das famílias, com o DNA do SBT”.
O sublicenciamento foi viabilizado pela LiveMode, detentora dos direitos da competição no Brasil. A Copa do Mundo da FIFA 2026 será sediada nos Estados Unidos, Canadá e México e reunirá um número recorde de seleções.
