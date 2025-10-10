Fundação Juntos Podemos realiza encontro em Porto Velho para fortalecer diálogo político
Publicada em 10/10/2025 às 09h21
A Fundação Juntos Podemos promove nesta sexta-feira (10) o evento “Conexão Fundação Juntos Podemos Rondônia”, em Porto Velho. A programação será realizada às 15h, no Auditório Vasconcelos do Oscar Hotel Executive, localizado na Avenida Sete de Setembro, nº 934, Centro.

O encontro reunirá lideranças políticas, gestores públicos e militantes do Podemos para discutir caminhos de fortalecimento partidário e formação política.

Entre os participantes confirmados estão a deputada federal e presidente do Conselho da Fundação Juntos Podemos, Renata Abreu, o presidente da fundação, João Lucas, o deputado federal Rafael Fera e o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, que será um dos palestrantes do evento. Também contará com os Deputados Estaduais do Podemos.

O Evento também contará com a participação do Técnico Vanderlei Luxemburgo da Silva, ex-futebolista brasileiro, técnico com mais títulos do Brasileirão, ao qual é também o mais vitorioso.

Renata Abreu afirmou que o objetivo é promover um espaço de diálogo direto com a sociedade.

“A política precisa estar próxima das pessoas. O Conexão Juntos Podemos é um momento para ouvir, trocar experiências e construir soluções que façam sentido para cada realidade local”, declarou.

“Porto Velho tem um papel estratégico no desenvolvimento da região Norte. Reunir lideranças aqui significa colocar a cidade no centro das discussões sobre o futuro do país”, afirmou Léo Moraes.

O evento é uma iniciativa da Fundação Juntos Podemos, braço formativo e de pesquisa do partido Podemos, que busca ampliar a participação política e incentivar práticas de gestão pública baseadas em transparência e resultados.

Serviço:

 Evento: Conexão Fundação Juntos Podemos Rondônia
 Data: 10 de outubro de 2025
 Horário: 15h Local: Auditório Vasconcelos – Oscar Hotel Executive
 Endereço: Avenida Sete de Setembro, 934, Centro – Porto Velho (RO)

 

