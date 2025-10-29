Foto de Virginia e Vini Jr. vira meme e inspira famosos nas redes sociais

Publicada em 29/10/2025 às 15h19
A imagem romântica de Virginia Fonseca e Vini Jr., cercados por pelúcias, balões e pétalas de rosa, viralizou nas redes sociais e acabou virando meme. Diversos famosos entraram na brincadeira e compartilharam suas próprias versões da foto do casal.
Rodrigo Faro recriou a cena ao lado da esposa, Vera Viel, e escreveu: “O amor está no ar...”. Já Patrícia Abravanel surgiu com o personagem Xaropinho e publicou as iniciais dos dois, imitando o estilo usado por Virginia e Vini.
Ary Fontoura também entrou na onda, mantendo o casal na imagem, mas se inserindo na cena com um buquê de flores. “O hexa é nosso com certeza! Não aguento mais ver sobre os dois, parem um pouquinho, por favor! Sou o padrinho”, brincou o ator, ao som de “Sua Boca Mente”, parceria de Zé Felipe e Ana Castela.
Júlio Rocha, por sua vez, editou a foto substituindo Virginia por ele mesmo e apareceu sendo abraçado por Vini. Na legenda, ironizou: “2025 é nosso!”.
