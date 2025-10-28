Força Tática age rápido e prende trio após furto de moto no centro

Publicada em 28/10/2025 às 10h37
Os criminosos Júnior S. da S., Francisco L. M. J., vulgo “Mister”, e Sandro H. G., foram presos na segunda-feira (27), após o furto de uma moto na região do Bate Estacas, Estrada do Santo Antônio, bairro Triângulo em Porto Velho.
Um casal contou que estava pescando, quando percebeu que a moto havia sido furtada, em seguida, acionou a empresa de rastreamento e avisou a PM.
Durante as buscas a guarnição da Força Tática do 9º Batalhão conseguiu localizar a moto escondida em uma área de mata próximo de um lava jato, e prender dois dos suspeitos que resistiram a prisão.
Segundo a PM, um dos criminosos é velho conhecido das guarnições pelo crime de furto de veículos. A dupla confessou que a moto seria entregues para “Mister” localizado depois e também preso.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!