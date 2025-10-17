“Foi uma porrada”: Daniela Lima fala sobre demissão da GloboNews e relata ameaça em viagem

Publicada em 17/10/2025 às 15h57
A jornalista Daniela Lima afirmou que a repercussão de sua demissão da GloboNews foi “muito mais violenta do que o processo em si”. Em entrevista ao podcast Desculpa Alguma Coisa, do Canal UOL, ela descreveu o episódio como um “choque”, marcado por boatos e fake news que se espalharam rapidamente nas redes sociais.
“Foi um dia muito emocionalmente ativo, porque as fontes começaram a me ligar de todo lugar pra entender o que tinha acontecido. Foi uma porrada. A quantidade de coisas que escreveram, que viralizou, foi muito dolorido pra mim e pra minha família”, contou.
Daniela revelou que essa foi a primeira vez que foi demitida. Segundo ela, poucos minutos após divulgar o desligamento em suas redes, surgiram especulações falsas sobre os motivos da saída. “Não tinha dado nem três minutos [da publicação do post] e já estavam repercutindo com um viés muito pesado”, disse.
A jornalista desmentiu os rumores de que sua demissão teria relação com uma pesquisa interna da emissora. “Essa história da pesquisa é mentira. Só falaram que iam fazer uma reformulação, algo que acontece de tempos em tempos”, explicou.
Ela também comentou boatos que a associavam a cargos públicos após ser vista conversando com o ministro da Secretaria de Comunicação. “Fizeram uma foto e já me colocaram como ministra da Secom, da EBC, candidata a deputada... Um surto. Era apenas uma conversa de jornalista com uma fonte.”
Durante a entrevista, Daniela relatou ainda um episódio de ameaça durante uma viagem ao Uruguai. “Enquanto almoçava em uma vinícola, uma mulher se aproximou e disse: ‘Essa sua paz vai acabar’. Eu reagi e disse: ‘Você devia ter vergonha. O que você fez é crime. Minha paz vai acabar por quê? Você vai fazer o quê?’”, relatou.
Apesar do desgaste, a jornalista contou ter recebido apoio de colegas e amigas como Renata Agostini, Natuza Nery, Júlia Dualibi e Andrea Sadi. “Foi uma chuva de amor. Eu demorei a chorar, estava anestesiada.”
