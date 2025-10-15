Publicada em 15/10/2025 às 09h38
A 6ª Copa Jaru de Futsal, maior competição da modalidade no interior de Rondônia, está com os jogos da final marcados para a próxima sexta-feira, 17, a partir das 17h30, no ginásio de esportes Sebastião Mesquita.
As partidas serão disputadas por equipes inscritas nas categorias masculino base, master e aberto, e também na categoria feminino aberto. Em 2025, o campeonato alcançou um recorde histórico, com a participação de 79 equipes de 16 municípios.
A Copa Jaru é promovida pela Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo – Semecelt.
Segundo a secretária da Semecelt, Maria Cleunice, a programação será aberta pelos jogos da Copinha de Base, com atletas das escolinhas de futsal da Prefeitura e JM.
No Master, os times Gilmar Construtor (Jaru) e Guarani RD Panificadora (Cacaulândia), disputam o título às 19h45.
Em seguida, acontece a final do feminino aberto, disputada entre Atlética (Ariquemes) e Arsenal (Ji-Paraná), às 20h35.
E a briga pelo título da categoria masculino aberto que fecha o cronograma de jogos da final, será entre o DB Nutrição Animal (Jaru) e Jaraguá (Vale do Anari), às 21h30.
