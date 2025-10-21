Filho de Gugu estreia na Record em quadro do “Domingo Espetacular”

Publicada em 21/10/2025 às 10h29
A Record TV confirmou na noite de segunda-feira (20) a contratação de João Augusto Liberato, filho do apresentador Gugu Liberato (1959–2019). O jovem fará sua estreia na emissora à frente de um quadro especial dentro do programa “Domingo Espetacular”, comandado por Carolina Ferraz e Roberto Cabrini.
Segundo comunicado oficial, o quadro vai misturar reality e jornalismo, acompanhando os primeiros passos de João Augusto na televisão. “Em cada episódio, o público vai acompanhar o dia a dia de quem está aprendendo o ofício da comunicação, com carisma, curiosidade e muito talento”, destacou a emissora.
João compartilhou em suas redes sociais imagens do momento da assinatura do contrato, ao lado de Antonio Guerreiro, vice-presidente de Jornalismo da Record.
