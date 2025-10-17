FICCO/RO deflagra 2ª fase da Operação Red List contra organização criminosa

Publicada em 17/10/2025 às 09h45
Ji-Paraná/RO. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Rondônia (FICCO/RO), com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/RO), deflagrou, na manhã desta quinta-feira (16/10), a 2ª fase da Operação Red List, voltada ao combate aos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas.
Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara de Garantias de Porto Velho/RO, todos na cidade de Ji-Paraná/RO.
A investigação é um desdobramento da primeira fase da Operação Red List, que resultou na condenação de diversos membros de uma facção criminosa atuante na região central do estado. A partir da análise de celulares e documentos apreendidos anteriormente, foi possível identificar 11 pessoas vinculadas ao grupo criminoso.
As apurações indicam que a facção mantinha uma estrutura organizada para o controle do tráfico de drogas, com cadastro de pontos de venda e cobrança de taxas mensais para autorizar a comercialização ilícita em áreas sob seu domínio. O comando das ações e a comunicação entre os membros eram realizados por meio de aplicativos de mensagens, utilizados para repassar ordens e coordenar as atividades criminosas.
A operação contou com o apoio da Polícia Civil de Rôndonia, reforçando a integração das forças de segurança no enfrentamento ao crime organizado em Rondônia.
Diante dos fatos, os investigados poderão responder pelos crimes de integrar organização criminosa armada e de tráfico e associação para o tráfico de drogas, sem prejuízo de outros delitos que venham a ser apurados.
A investigação prossegue com a análise do material apreendido e a continuidade das diligências.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!