FFER Realiza coletiva de imprensa com técnicos Júnior Lopes e Paulo Eduardo

Publicada em 25/10/2025 às 10h41
Na noite da última sexta-feira (24), a Federação de Futebol do Estado de Rondônia realizou coletiva de imprensa para os técnicos Júnior Lopes e Paulo Eduardo, atenderem os comunicadores sobre o trabalho de que deve ser realizado com os garotos das Seleções de Rondônia Sub-15 e Seleção de Rondônia Sub-17 para o Desafio Rondônia e Acre, as duas primeiras partida serão em Porto Velho e outras duas em Rio Branco.
O presidente da FFER Heitor Costa abriu a coletiva e falou das conquista e do trabalho desenvolvido pela entidade nesse ano, " a federação não para, nos estamos aqui sempre de braços abertos para receber todos que queiram conhecer a federação de perto, 2025 ainda não terminou temos competições em andamento, mas em 2026 teremos pelo menos 25 competições entre nacionais e estaduais, não faltam oportunidades e competições para o futebol rondoniense" afirmou Heitor Costa.
Em seguida o diretor da CBF e Vice presidente da FFER Bruno Costa, falou sobre a escolha dos técnicos das seleções, "dois treinadores que foram escolhidos dentro do processo de capacitação que estamos fazendo em Rondônia, é o Paulo Eduardo com a licença pró, licença máxima do futebol brasileiro e o Júnior concluiu recentemente a licença B, agora começando a licença A, são estímulos que a gente dá também para que todos os treinadores e profissionais continuem nesse processo de capacitação", frisou Bruno Costa.
O técnico da Seleção de Rondônia Sub-15 Júnior Lopes disse que conta com apoio de todos os treinadores para formar o grupo da seleção, "contamos muito com o apoio de todos os treinadores das equipes que fizeram o trabalho de indicação dos seus atletas, com o potencial de cada um, dessa forma conseguimos ter a disposição várias opções de jogadores para compor a seleção", afirmou Júnior Lopes.
O técnico Paulo Eduardo falou da felicidade de fazer parte desse momento, "fazer parte desse momento é muito importante pra minha carreira, pra carreira dos atletas que vão participar dos jogos, dia 27 faremos a convocação após a indicações dos treinadores que acompanham de perto esse atletas, e com certeza faremos grandes jogos porque sabemos do potencial que temos e claro com a vinda do diretor Augusto Oliveira diretor do futebol de base do Botafogo do rio, atual campeão brasileiro e da libertadores será importante fazer grandes jogos e performar bem nessas partidas", disse o técnico da Seleção de Rondônia Sub-17.
Jogos Porto Velho
01/11/2025 – 08h15 - Seleção de Rondônia Sub-15 x Seleção do Acre Sub-15
Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa
01/11/2025 – 10h00 – Seleção de Rondônia Sub-17 x Seleção do Acre Sub-17
Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa
Jogos Rio Branco
03/11/2025 – 16h00 – Seleção Acre Sub-15 x Seleção Rondônia Sub-15
Estádio – Florestão
03/11/2025 – 18h00 – Seleção do Acre-Sub17 x Seleção de Rondônia Sub-17
Estádio: Florestão
