FFER conquista mais duas vagas em competições nacionais para Clubes de Rondônia

O futebol de Rondônia vive um dos melhores momentos da sua história, hoje, a FFER anuncia uma grande conquista para o futebol do Estado, Rondônia tem três vagas na Copa do Brasil e duas no Brasileiro da Série D. Na manhã de hoje a CBF divulgou o calendário do futebol brasileiro para o ano de 2026 e a partir de agora as federações começam a organizar a temporada do próximo ano com essas excelentes notícias fruto do empenho da Federação de Futebol do Estado de Rondônia.
O presidente da FFER comemorou a conquista das vagas, pleito que há anos vem trabalhando junto a CBF em benefício do futebol de Rondônia, " eu estou muito feliz em proporcionar essa conquista para o futebol de Rondônia, são anos trabalhando nessa demanda, entre tantas idas e vinda à CBF, nosso pleito foi aceito pelo presidente Samir Xaud, esse é um momento histório para o futebol rondoniense, agora com três vagas na Copa do Brasil e duas no Brasileiro da Série D, representa investimento superior à quatro milhões de reais no nosso futebol em premiações, receitas significativas para nossos clubes se organizarem e melhorarem crescerem suas representatividades além de fortalecer nosso futebol" comemorou Heitor Costa.
Para o diretor da CBF, Bruno Costa, as vagas para o futebol rondoniense nas competições nacionais, é mais uma demonstração do alinhamento e sintonia entre a FFER e CBF pelo fortalecimento e desenvolvimento do futebol de Rondônia, "estamos numa nova era, tempo de oportunidade e crescimento, colhendo resultados que foram plantando e cultivados com muita dedicação e amor pelo presidente da FFER, agora o futebol do Norte de Rondônia terá o destaque que merece, graças ao presidente Heitor Costa e toda equipe da FFER e nova gestão da CBF, parabenizar também o presidente Samir Xaud que em pouco tempo, com coragem e inteligência vem revolucionando o futebol brasileiro" afirmou Bruno Costa.
As vagas já valem para a temporada de 2026, dessa forma os representantes de Rondônia nas competições são, Gazin Porto Velho, Guaporé e Ji-Paraná na Copa do Brasil de 2026 e no Brasileiro Gazin Porto Velho e Guaporé.
