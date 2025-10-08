Federação de Futebol do Estado de Rondônia e CBF abrem Processo Seletivo

Publicada em 08/10/2025 às 15h17
A Federação de Futebol do Estado de Rondônia abriu processo seletivo para contratação do profissional Coordenador Regional de Desenvolvimento, em parceria com a CBF, Confederação Brasileira de Futebol e o programa FIFA Talent Development Scheme.
O processo seletivo faz parte do Programa de Apoio à Implementação (PAI) dos Centros de Desenvolvimento de Futebol (CDs), com o objetivo de fortalecer a formação de talentos em todo o território nacional. O candidato deve ter formação superior em educação física ou formação técnica no futebol, com licenças da CBF Academy C, B, A ou PRO e certificações equivalentes entre outros requisitos. Mais detalhes confira o edital aqui.
Os interessados devem encaminhar devem ser inscrever no link https://forms.gle/GUvdt4QxJRYLPX7o6 até o dia o dia 22 de outubro de 2025.
