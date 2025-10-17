Federação de Futebol de Rondônia sorteia camisas da Seleção Brasileira

Publicada em 17/10/2025 às 14h10
A Federação de Futebol do Estado de Rondônia promove o sorteio de duas camisas da Seleção Brasileira, para participar é bem simples basta seguir o perfil da FFER no Instagram (@fferoficial) curtir a publicação oficial do sorteio disponível na página, marcar três amigos nos comentários e se inscrecver no canal do Youtube da FFER TV.
O prazo para participar será até o dia 20 de outubro e o sorteio será ao vivo no canal da FFER TV no Youtube. É importante frisar que serão avaliados a autenticidade dos perfis participantes, ou seja, perfis falsos não será validada a participação, será avalidado também se o perfil cumpriu todas as etapas citadas para receber o prêmio. O sorteio das camisas da Seleção Brasileira é valído para todo o Estado de Rondônia.
