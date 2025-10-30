Fábio Assunção reflete sobre dependência química: “Foi doloroso, mas também libertador”

Publicada em 30/10/2025 às 10h18
O ator Fábio Assunção, 54 anos, falou abertamente sobre sua luta contra a dependência química e o processo de transformação pessoal que viveu desde então. Durante participação no videocast Tantos Tempos, nesta quarta-feira (29), o artista disse que a experiência o tornou mais humilde e o ajudou a se libertar da necessidade de aprovação.
“[A dependência química] me trouxe muita humildade em relação às nossas dificuldades, às coisas que todo mundo vive. Eu fazia uma novela atrás da outra, numa época em que não tinha internet. Eu ocupava sempre ali os personagens principais. Então, vivia muito ensimesmado nesse conceito de sucesso”, declarou.
Segundo Fábio, o período marcou uma mudança profunda em sua forma de ver a vida. “Foi transformador, porque foi devido também a esse período que eu aprendi a me desprender desse olhar de aprovação. É incrível como isso tem um lado extremamente penoso, mas tem um outro lado também de libertação. Abriu muito a minha escuta”, afirmou.
O ator, atualmente no ar como o vilão Juliano Alencar em Garota do Momento, destacou que sua dependência não teve uma única causa. “Não é um produto que faz você ficar dependente, mas o espaço que aquele produto ocupa na sua vida. Como você significa aquilo”, explicou.
Reflexivo, Fábio comparou sua trajetória a um processo contínuo de reconstrução. “A vida é uma transformação o tempo todo, eu nunca deixei de estar em transformação. Eu acho que ficar velho é desistir. Eu sei o que é temporariamente desistir. Eu fiquei velho naquele momento. Eu desisti. Ainda que depois eu tenha retomado fôlego”, concluiu.
