Ezequiel Neiva vistoria substituição de pontes de madeira por tubos PEAD em Nova Mamoré

Publicada em 11/10/2025 às 09h55
Ezequiel Neiva esteve vistoriando as obras na região (Foto: Nilson Nascimento I Assessoria parlamentar)
O deputado estadual Ezequiel Neiva (UBP) realizou, na manhã desta sexta-feira (10), uma vistoria técnica nas obras de substituição de pontes de madeira por tubos PEAD (Polietileno de Alta Densidade) nos distritos de Nova Dimensão e Jacinópolis, no município de Nova Mamoré. As intervenções integram um pacote de investimentos de R$ 2 milhões destinados à melhoria da infraestrutura rural, com a aquisição e instalação dos tubos em diversos pontos críticos da região.
A iniciativa tem como objetivo fortalecer a infraestrutura das estradas vicinais, garantindo melhores condições de escoamento da produção agrícola e mobilidade para os moradores da zona rural. Com o investimento, mais de 100 pontes de madeira estão sendo substituídas por tubos PEAD, proporcionando mais segurança, durabilidade e eficiência ao tráfego na região.
Durante a agenda, o parlamentar esteve acompanhado do vice-prefeito de Nova Mamoré, Sérgio Bermond, do secretário municipal de Agricultura, Abílio Baiano, além dos vereadores Jair da 29 e Adalto Ferreira, lideranças locais que também acompanham de perto as demandas da população rural.
Trabalho realizado por Ezequiel Neiva contribuiu para a eliminação de mais de 100 pontes de madeira na região
Segundo o deputado estadual Ezequiel Neiva, o compromisso com Nova Mamoré é uma de suas prioridades no mandato. “Tenho trabalhado constantemente para garantir investimentos que realmente impactem a vida das pessoas. A melhoria da infraestrutura rural é essencial para o desenvolvimento do município, e vamos continuar destinando recursos e acompanhando de perto cada obra que contribua com esse avanço", destacou o parlamentar.
Ezequiel Neiva também aproveitou para comentar a importância das parcerias institucionais para a efetivação das ações. “Quero destacar a parceria com a Prefeitura de Machadinho do Oeste, que tem sido fundamental na execução de diversos projetos. Quando o poder público trabalha alinhado, quem ganha é a população, com mais obras, mais investimentos e mais qualidade de vida”, afirmou.
O suplente de deputado federal Wiveslando Neiva também participou da visita e enalteceu o trabalho que o deputado estadual Ezequiel Neiva tem realizado em prol das comunidades rurais. “O Ezequiel tem sido um verdadeiro defensor do homem do campo. As ações dele têm transformado a realidade de várias famílias em Nova Mamoré, garantindo mais infraestrutura, segurança e dignidade no campo. É um trabalho sério e comprometido com o desenvolvimento da região”, pontuou Wiveslando.
