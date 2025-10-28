RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Exceto Chrisóstomo, bolsonaristas de Rondônia mantêm silêncio enquanto Lula se acerta com Trump e os EUA

Parlamentares que antes elogiaram sanções dos EUA ao Brasil evitam comentar aproximação entre os dois chefes de Estado; Coronel Chrisóstomo é a única voz que se manifesta publicamente