Publicada em 24/09/2025 às 10h47
Porto Velho, RO – A manifestação do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a Assembleia Geral da ONU, gerou reações imediatas entre parlamentares de Rondônia. Enquanto Trump afirmou ter tido “uma química excelente” com Lula e anunciou um encontro bilateral para a próxima semana, congressistas rondoniense interpretaram o episódio de forma crítica.
O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-RO) publicou vídeo afirmando que Lula teria evitado um encontro presencial com Trump. “Lula arregou. Lula é frouxo”, disse logo no início da gravação. Segundo o parlamentar, o ex-presidente norte-americano teria convidado Lula para uma reunião presencial, mas o encontro será virtual por decisão do governo brasileiro.
Chrisóstomo relatou que, segundo informações recebidas, o chanceler brasileiro alegou falta de espaço na agenda de Lula. “O chanceler brasileiro disse que Lula não tinha tempo pra falar. Tava sem tempo na agenda. Por isso que eles vão fazer uma reunião virtual”, declarou. Ele insistiu na acusação de que o presidente teria evitado o encontro: “Lula não quer se encontrar com Trump ao vivo? Porque tá com medo, porque a dívida que ele tem aqui em relação aos brasileiros, em relação ao próprio Estados Unidos é grande, entendeu?”.
O parlamentar também mencionou críticas sobre a atuação do Judiciário brasileiro. “A justiça está agindo contra os direitos humanos e Lula vai ter que responder isso. Tem gente presa sem ter cometido crime. Isso tudo vai cobrar dele, por isso que ele tá fugindo”, afirmou.
Já o senador Marcos Rogério (PL-RO) utilizou suas redes sociais para classificar a postura de Trump como uma “jogada de mestre”. Em suas publicações, o senador disse que o republicano desmontou a narrativa do presidente brasileiro. “Lula tentou vender ao mundo a ideia de que os EUA não querem diálogo. Mas a fala do presidente Trump jogou por terra essa narrativa”, escreveu.
Segundo Rogério, ao contrário de Lula, que teria usado o palco internacional para criticar os Estados Unidos, Trump demonstrou abertura para conversas. “Ou seja, enquanto Lula usou o palco internacional para bancar a vítima e atacar os EUA, Trump deixou claro que a porta do diálogo está aberta”, publicou o senador, em vídeo com a legenda “Trump desmonta narrativa de Lula”.
As falas de Chrisóstomo e Marcos Rogério se somam a outras manifestações de parlamentares da oposição que repercutiram os elogios de Trump ao presidente brasileiro. O ex-mandatário norte-americano declarou em seu discurso que Lula “parece ser um homem muito agradável” e que o breve encontro entre os dois gerou “uma química excelente”.
Trump destacou ainda que pretende aprofundar o diálogo com o Brasil, apesar de manter críticas sobre tarifas comerciais e sobre o funcionamento das instituições brasileiras. “Encontrei o líder do Brasil ao entrar aqui e falei com ele. Nos abraçamos. As pessoas não acreditaram nisso. Nós concordamos que devemos nos encontrar na próxima semana”, declarou no plenário da ONU.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!