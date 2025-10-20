“Eu desisto!”: Gaby Spanic abandona A Fazenda 17 após agredir colega durante dinâmica ao vivo

Publicada em 20/10/2025 às 10h20
A atriz venezuelana Gaby Spanic deixou o reality A Fazenda 17, da Record, na noite deste domingo (19), após agredir a participante Tamires durante uma dinâmica exibida ao vivo. O episódio causou confusão no estúdio e pegou os colegas de confinamento de surpresa.
A confusão começou após um discurso emocionado de Gaby, que relatou situações de preconceito e violência que teria enfrentado fora do programa. “Sou uma mulher que veio de outro país e já me aconteceram muitas coisas. Já sofri bullying pela maneira de falar, fui agredida por um agressor. Obrigada, galera do Brasil, que não aguenta mais a violência!”, declarou.
No auge da emoção, a atriz se aproximou de Tamires, deu um tapa em seu rosto e a provocou: “Defenda-se! Perdoe-me! Por que você não se defende?”, gritou, deixando os outros participantes em choque. A equipe de produção interveio imediatamente para conter a situação.
Logo após o incidente, Gaby anunciou que deixaria o programa. “Eu desisto! Bye”, afirmou, antes de se retirar do estúdio. O apresentador Dudu Camargo ainda tentou convencê-la a permanecer, dizendo: “Você não pode desistir diante dessas agressões! Você tem que revidar.” Mesmo assim, ela manteve a decisão: “São muitas cobras. Produção, por favor! Eu desisto.”
