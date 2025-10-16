“Eu brinco com isso”, afirma Xuxa ao responder críticas sobre envelhecer
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 16/10/2025 às 15h50
A apresentadora Xuxa Meneghel, de 62 anos, defendeu o direito das mulheres de envelhecerem com naturalidade e destacou a importância da representatividade feminina acima dos 50 anos na mídia. Em entrevista ao Portal LeoDias, publicada nesta quinta-feira (16), a eterna “Rainha dos Baixinhos” comentou sobre as críticas à aparência e reforçou que o respeito ao tempo é essencial.

“Eu tô envelhecendo e as pessoas tão envelhecendo comigo, mas estão me respeitando. Isso é legal pra qualquer idade”, afirmou. Xuxa disse acreditar que sua presença constante na mídia, seja em capas de revista ou entrevistas, ajuda a abrir espaço para outras mulheres. “A mulher, em qualquer idade, com qualquer rosto, com qualquer corpo, tem espaço”, declarou.

Durante a conversa, a mãe de Sasha Meneghel, de 27 anos, contou que encara o envelhecimento com bom humor e leveza, evitando se cobrar ou se deixar abalar por comentários sobre sua aparência. “Se eu me cobro, os outros também vão me cobrar. Então eu brinco com isso, porque é uma coisa muito normal”, explicou.

A apresentadora também fez uma reflexão sobre a cultura brasileira e o excesso de julgamentos. “A gente vive num país onde tudo é Carnaval, tudo é divertido. Não dá pra se cobrar tanto nem cobrar dos outros. Acho que a gente tá esquecendo de ser brasileiro nessas horas”, completou.

