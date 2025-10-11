Estudantes rondonienses criam startup de inteligência artificial durante a faculdade em Curitiba

Publicada em 11/10/2025 às 10h11
Transformar tecnologia em algo acessível e realmente útil para pequenas empresas é o propósito que move a Aster.IA, startup criada por quatro estudantes rondonienses do curso de Negócios Digitais da FAE – Faculdade de Administração e Economia, em Curitiba. O grupo é formado por Sofia Berxi Bruno Zoghbi, Emily Berxi Bruno Zoghbi, Emily Severino Chaves e Henrique Silva Dias, jovens talentos que mostram como a inovação pode surgir ainda dentro da universidade.
O projeto, inicialmente desenvolvido como trabalho de conclusão de curso, evoluiu rapidamente para uma solução prática com grande potencial de mercado. A Aster.IA cria agentes inteligentes personalizados que automatizam atividades essenciais dentro das empresas — desde atendimento ao cliente, agendamento de serviços e vendas até a criação e revisão de contratos.
A ideia nasceu da constatação de que muitas empresas ainda perdem tempo e recursos com tarefas repetitivas que poderiam ser otimizadas com inteligência artificial. “Queremos democratizar o acesso à tecnologia e mostrar que é possível automatizar processos de forma simples e eficaz, mesmo em negócios pequenos”, afirmam os fundadores do projeto.
O público-alvo da Aster.IA inclui pequenas empresas, clínicas, imobiliárias, e-commerces, salões de beleza e petshops, setores que buscam eficiência sem perder a personalização no atendimento.
Além de desenvolver uma solução inovadora, os estudantes planejam retornar a Rondônia após a conclusão do curso, levando o aprendizado e a experiência empreendedora adquiridos em Curitiba. O grupo acredita que o estado oferece um ambiente cada vez mais favorável à inovação, impulsionado pelas iniciativas do Sebrae Rondônia, que vem fortalecendo o ecossistema local de startups e negócios tecnológicos.
O Sebrae em Rondônia, por meio de estratégias de inovação e programas voltados a startups, acompanha de perto jovens empreendedores como os fundadores da Aster.IA incentivando o retorno de talentos ao estado e promovendo a integração entre quem estuda fora e o ambiente de inovação em Rondônia.
Para Rangel Miranda, Head de Inovação do Sebrae em Rondônia, o surgimento de iniciativas como a Aster.IA simboliza uma nova fase para o estado:
“A Aster.IA representa o novo momento da inovação em Rondônia. É inspirador ver jovens que saíram do estado, se qualificaram e agora transformam tecnologia em soluções reais para pequenos negócios. O Sebrae tem trabalhado justamente para fortalecer esse movimento e conectar esses talentos de volta ao nosso ecossistema de inovação.”
“Nós queremos fazer parte desse movimento que está transformando Rondônia em um território de inovação. Nosso objetivo é continuar crescendo e contribuir com o desenvolvimento do estado que nos formou”, destacam os jovens empreendedores.
Atualmente no 8º período do curso de Negócios Digitais, com dupla diplomação em Administração, o grupo segue validando e aprimorando a Aster.IA mostrando que os talentos rondonienses estão preparados para liderar o futuro da inovação no Brasil.
